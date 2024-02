Altagamma: Jil Sander e Marni diventano soci della fondazione

Le due società del gruppo Otb fondato da Renzo Rosso entrano a far parte della fondazione che riunisce le migliori imprese del made in Italy

Jil Sander e Marni, due brand del gruppo Otb fondato da Renzo Rosso, diventano soci di Altagamma, la fondazione che dal 1992 riunisce le migliori imprese del Made in Italy d’eccellenza che operano nei settori moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica. L’annuncio arriva direttamente dalla fondazione.

“Siamo onorati di accogliere fra i soci Altagamma Jil Sander e Marni: entrambi marchi del Gruppo italiano Otp da sempre fortemente impegnato nella valorizzazione della nostra filiera moda e nello sviluppo di un modello virtuoso di impresa in grado di competere al meglio con i protagonisti della moda internazionale”, ha dichiarato Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma. “Sinonimi di raffinatezza, innovazione, maestria manifatturiera e creatività, Marni e Jil Sander sono eccellenze indiscusse del nostro Made in Italy e siamo lieti che possano portare anche in Altagamma la loro energia”.

“L’ingresso di Jil Sander e Marni in Altagamma è motivo di orgoglio per OTB, che condivide con la Fondazione l’obiettivo di valorizzare il prestigio del lusso Made in Italy nel mondo.” dichiara Ubaldo Minelli, Ceo del Gruppo Otb. “Siamo sempre stati in prima linea per promuovere l’eccellenza dell’Italia attraverso le nostre creazioni e siamo felici di fare squadra con alcune delle più importanti realtà italiane nei settori più distintivi per il nostro Paese.”

Tutti i soci di Altagamma

Ad oggi Altagamma raccoglie 114 soci: “brand che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani e che insieme rappresentano oltre 10.000 anni di storia, con una media di oltre 92 anni”, spiega la fondazione. Le Imprese Altagamma sono: 31 brand della moda, 23 dell’alimentare, 22 del design, 17 dell’ospitalità, 7 dei motori, 4 della nautica, 4 della gioielleria e altri 7 di settori diversi. Ai soci si aggiungono 23 Partner della fondazione fra cui società di consulenza e di servizi finanziari, media e retailer.