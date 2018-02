All’italiano Giorgetti il restyling del ristorante sulla torre simbolo di Monaco di Baviera

Il locale è situato all’ultimo piano dell’Olympiaturm di Monaco di Baviera, sospeso a 181 metri di altezza: consente una vista mozzafiato sulla città tedesca.

Giorgetti, brand leader del design made in Italy, torna protagonista del contract e offre una spettacolare esperienza di lifestyle con il progetto di ristrutturazione del Restaurant 181. Situato all’ultimo piano dell’Olympiaturm di Monaco di Baviera, la torre diventata simbolo della città tedesca, questo locale riconferma la capacità di Giorgetti nel rispondere in maniera sempre più personalizzata alle esigenze della ristorazione d’autore.

Sospeso a 181 metri di altezza, come annuncia il nome stesso, il ristorante regala agli ospiti una vista mozzafiato sulla città, che cambia a ogni portata: un sofisticato sistema ingegneristico, infatti, consente al ristorante di ruotare lentamente su se stesso e rivelare scenari sempre nuovi. Fuori, 360° di straordinario panorama cittadino; dentro, un raffinato e confortevole progetto di interior design che accompagna le delizie gastronomiche preparate dallo chef Otto Koch.

I toni neutri e minimali degli ambienti del Restaurant 181 si accendono di rigorosi dettagli metallici, per poi ritrovare la morbidezza stilistica nelle linee avvolgenti delle poltroncine Alina di Giorgetti, che arredano lo spazio e ne scandiscono il ritmo estetico. Il disegno sobrio ed elegante della seduta firmata da Antonello Mosca si definisce nel tratto geometrico che richiama le atmosfere anni 50; i rivestimenti in pelle, nella delicata tonalità avorio, restituiscono modernità al progetto.

Realizzato in collaborazione con Do&Co, la società di servizi per la ristorazione, il Restaurant 181 conferma ancora una volta la versatilità delle proposte Giorgetti, in una perfetta sintesi di contemporaneità e tradizione. Gli elementi d’arredo delle collezioni dell’azienda diventano le note di una sinfonia unica e straordinaria, in grado di dare personalità agli ambienti domestici, così come a quelli della ristorazione di qualità.

Ricerca stilistica e arte manifatturiera raccontano la vocazione naturale di Giorgetti nel trasformare gli spazi in luoghi da vivere. Estetica, funzionalità e cura dei dettagli sono al servizio delle soluzioni su misura firmate dal brand, trovando una perfetta applicazione anche nel contract, per un’esperienza di stile senza tempo.