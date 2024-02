Alleanza Assicurazioni lancia ValoreOro per la sicurezza dei risparmi delle famiglie

La Compagnia lancia la nuova offerta assicurativa 100% gestione separata, che ottimizza il rapporto rischio rendimento. Prevista anche una copertura complementare per gli infortuni

Alleanza Assicurazioni, compagnia assicuratrice del Gruppo Generali, ha lanciato “ValoreOro”, l’offerta assicurativa di investimento basata sull’ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento. Un offerta pensata per rispondere ad un contesto di tassi d’interesse stabili, elevata inflazione e liquidità accumulata sui conti correnti.

Gli italiani mostrano ancora una preferenza per l’accantonamento di liquidità per affrontare spese quotidiane e imprevisti, con 1.104 miliardi di euro depositati sui conti correnti delle famiglie al 30 ottobre 2023. Tuttavia, il 62% degli italiani non investe il proprio denaro, nonostante l’inflazione erodi il potere d’acquisto. Tra coloro che investono, prevale l’avversione al rischio, con il 38% che cerca strumenti “più sicuri”, rispetto al 23% del 2022.

Per queste esigenze Alleanza, con un indice di solvibilità superiore a 290%, risponde con “ValoreOro”, una soluzione assicurativa di investimento caratterizzata da bassa volatilità, che offre un rendimento atteso del 3% nel primo anno.

Cos’è ValoreOro

“ValoreOro” è una soluzione assicurativa a vita intera offerta da Alleanza, che investe il capitale nella gestione separata storica del Fondo “Euro San Giorgio”. Il suo obiettivo principale è offrire rendimenti stabili e costanti nel tempo, proteggendo il capitale dagli alti e bassi dei mercati finanziari. Inoltre, risponde alle esigenze di protezione individuale integrando una copertura facoltativa per gli infortuni.

Disponibile presso le agenzie Alleanza in tutto il paese, con una vasta rete di 10.000 consulenti, “ValoreOro” richiede il pagamento di un premio unico al momento della sottoscrizione del contratto, con la possibilità di effettuare ulteriori versamenti nel corso del tempo. In caso di decesso dell’assicurato, viene garantita la restituzione di un importo almeno pari al capitale inizialmente investito.

Iniziativa speciale per i nuovi clienti

Al lancio è prevista un’offerta speciale per i nuovi clienti che scelgono “ValoreOro” entro il 30 aprile 2024: avranno diritto a un check-up di prevenzione gratuito presso i centri sanitari convenzionati di Generali Welion, società del Gruppo Generali specializzata nel welfare integrato, presenti in Italia.

“Grazie a uno storico percorso basato su affidabilità, trasparenza e apertura alla sostenibilità e all’innovazione, Alleanza è la Compagnia di riferimento per le famiglie italiane. Con ValoreOro vogliamo continuare a offrire una risposta alle esigenze di stabilità e tutela del capitale, unendo una fondamentale componente di protezione della persona, garantendo la serenità del domani. Intendiamo infatti rispondere al nostro compito di assicuratori responsabili, continuando a fare bene impresa attraverso azioni concrete a favore delle famiglie, della collettività e dei territori in cui operiamo” ha commentati Ivan Mestriner, Responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni.