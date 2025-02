Alleanza Assicurazioni: i numeri del “Patto per la crescita sostenibile” tra nuove competenze finanziarie e IA

Nel corso della convention 2025 l’Ad Davide Passero ha indicato le priorità strategiche della compagnia: “Investiamo in competenze finanziarie e tecnologie digitali per potenziare il servizio professionale dei nostri consulenti”

Si è tenuta ai Magazzini del Cotone di Genova la Convention 2025 di Alleanza Assicurazioni, intitolata “Grande Alleanza – Squadra Grande pensa in grande”. Un evento a cui hanno partecipato 7mila persone, in presenza e in collegamento, nel corso del quale l’amministratore delegato Davide Passero ha illustrato i progressi della compagnia e le linee strategiche per il futuro basate su tre cardini: crescita della soddisfazione del cliente; leadership su protezione, risparmio, investimenti e previdenza; consulenza di valore potenziata da AI e tecnologia.

Il patto per la crescita sostenibile

Nel corso della convention è stato effettuato un bilancio del percorso decennale avviato con il “Patto per la crescita sostenibile”, certificato da un indice di soddisfazione dei clienti quadruplicato: l’Nps (Net Promoter Score) è passato infatti dai 7 punti del 2014 agli attuali 28. Nel frattempo Alleanza ha scalato la classifica delle compagnie Vita in Italia, passando dalla nona alla quarta posizione di oggi, e ha fatto dei passi avanti anche nel comparto Danni, grazie soprattutto al business Salute (Infortuni e Malattia) che ha visto la Compagnia passare all’11esima posizione rispetto alla 41esima del 2014.

“Risultati che testimoniano il ruolo sempre più sociale dell’assicurazione, come ha ricordato l’Ad Passero, insistendo sulla complementarità della Protezione e della Previdenza rispetto agli Investimenti”, spiega la società in una nota, in cui sottolinea “l’obiettivo, di fronte alle sfide attuali legate ai temi della salute, della non autosufficienza, dell’aumento della speranza di vita e dei cambiamenti climatici, è quello di contribuire a rendere sempre più popolare la Protection grazie alla consulenza della propria Rete e a un’offerta innovativa”.

Previdenza: clienti raddoppiati in 10 anni

Altro tema affrontato nel corso della Convention è stato quello della Previdenza, settore in cui Alleanza ha quasi raddoppiato il numero di clienti in 10 anni: da 400.000 a 700.000.

La compagnia negli ultimi anni ha puntato anche sull’introduzione di nuove competenze e persone: in questa direzione sono state assunte più di 2.200 persone di cui il 50% donne dal 2015. L’investimento nella formazione ha permesso l’abilitazione di più di 2.700 consulenti finanziari, rafforzando ulteriormente la capacità della rete distributiva. Parallelamente, la digitalizzazione ha reso Alleanza il primo network assicurativo interamente digitale in Europa, con oltre il 90% delle polizze full digital. In questo contesto, Alleanza segnala il lancio di Ally, un sistema di Intelligenza Artificiale pensato per supportare i consulenti e migliorare la customer experience.

Fancel: “Alleanza una storia di successo del settore assicurativo”

“Alleanza e la sua Rete rappresentano una storia di successo del settore assicurativo italiano. Da sempre dimostra grande capacità di adattamento ai molteplici cambiamenti del comparto e notevole sensibilità nell’anticipare le scelte fondamentali di crescita grazie agli investimenti nell’innovazione e nella formazione che hanno permesso di generare valore per tutto il gruppo Generali, al servizio della crescita economica di tutto il Sistema Paese. Sono convinto che entusiasmo e passione, toccati con mano oggi, siano ingredienti fondamentali per garantire un grande futuro alla nostra compagnia, che sarà sempre al fianco delle imprese, delle persone e delle comunità in cui operiamo”, ha affermato Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia.

Davide Passero: “Investiamo in competenze finanziarie e tecnologie digitali”

“Alleanza è un’eccellenza italiana, grazie alla propria Rete distributiva capillare sul territorio e alla qualità e innovazione dell’offerta assicurativa, in grado di soddisfare l’evoluzione nei bisogni dei clienti, a fronte dei profondi cambiamenti economici e sociali avvenuti in questi anni. Investiamo molto in competenze finanziarie e tecnologie digitali allo scopo di potenziare il servizio professionale dei nostri consulenti ed attrarre nuovi talenti: in dieci anni abbiamo assunto oltre 2.200 persone delle quali il 50% donne, a conferma che fare buona impresa significa creare stabile occupazione. Vogliamo infine valorizzare il nostro know how, attraverso la nuova divisione bancassurance, proponendoci quale migliore partner di istituti bancari per la protezione delle famiglie e lo sviluppo della previdenza complementare in Italia”, ha detto il ceo di Alleanza Assicurazioni e country chief marketing & product officer di Generali Italia.