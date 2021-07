Ai mondiali dei vini eroici l’Italia fa incetta di medaglie

L’Italia porta a casa tre Gran medaglie d’oro con un Moscato d’Asti Contino di Castiglione Tinella (CN), un Sicilia Nero d’Avola Lombardo di Caltanissetta e un Muscat Daniel Deguillame di Verrayes. L’elenco completo di tutti i vini estremi premiati

Grande successo per l’Italia ai Mondial des Vins Extrêmes la manifestazione enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche. organizzata dal Cervim con il patrocinio dell’O.I.V. (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin).

Al nostro Paese sono andate 3 Gran medaglie d’oro, 104 medaglie d’oro e 37 medaglie d’argento su un totale di 18 gran medaglie d’oro, 198 ori e 68 argenti.

Per due giorni, una commissione internazionale e specializzata (composta da 40 assaggiatori da 12 Paesi), ha esaminato e selezionato 838 vini provenienti da 22 Paesi, di cui 483 italiani (da 18 regioni) e 355 esteri, provenienti da 302 aziende vitivinicole, di cui 179 italiane e 123 estere. Si tratta della seconda edizione più partecipata di sempre (dopo quella del 2019) nonostante sia stata un’annata fortemente caratterizzata dall’emergenza sanitaria Covid.

A conquistare i tre premi più ambiti, le Gran Medaglie d’oro sono stati Il Moscato d’Asti docg Vigna Moncucco – 2020 dell’azienda agricola Teresa Soria di Emanuele Contino di Castiglione Tinella (CN); il Sicilia doc nero d’Avola Eimì – 2016 delle Tenute Lombardo di Caltanissetta (CT) e il Vallée d’Aoste doc chambave muscat flétri – 2019 Le vrille de Hervé Daniel Deguillame di Verrayes (AO).

Di seguito la ripartizione regionale delle medaglie conquistate dai vini italiani. Per la Valle d’Aosta 1 Gran medaglia d’oro, 16 medaglie d’oro e 11 medaglie d’argento; alla Sicilia vanno 1 Gran medaglia d’oro, 8 medaglie d’oro e 3 d’argento; mentre un’altra Gran medaglia d’oro è per il Piemonte, che conquista anche 7 medaglie d’oro e 1 argento. La Liguria ha poi conquistato 11 medaglie d’oro e 1 argento; l’Alto Adige 10 medaglie d’oro e 5 medaglie d’argento. Il Veneto ha conquistato 10 medaglie d’oro e 4 d’argento; il Trentino 9 medaglie d’oro e 5 d’argento; quindi segue la Toscana con 9 medaglie d’oro e 1 medaglia d’argento; la Lombardia con 8 medaglie d’oro e 1 argento; la Campania con 6 medaglie d’oro; Marche 3 medaglie d’oro e 1 d’argento; la Calabria con 2 medaglie d’oro e 1 d’argento. Per la Sardegna 2 medaglie d’oro e 2 d’argento; quindi 2 medaglie d’oro per il Lazio; 1 medaglia d’oro per il Molise e 1 medaglia d’argento per l’Abruzzo.

Fra i vini esteri la Francia conquista ben 5 gran medaglie d’oro, ma anche 6 ori e 4 argenti; il Portogallo con 3 gran medaglie d’oro, 4 ori e 1 argento; quindi, la Spagna che oltre a 2 gran medaglie d’oro conquista ben 46 medaglie d’oro e 11 medaglie d’argento. La Germania ha conquistato 1 gran medaglia d’oro, 14 medaglie d’oro e 6 medaglie d’argento; Israele 1 gran medaglia d’oro, 2 medaglie d’oro e 1 d’argento, così come la Macedonia (1 gmo, 1 mo, 1 ma); Cipro con 1 gran medaglia d’oro, e medaglia d’oro e 2 medaglie d’argento; la Bolivia con 1 gran medaglia d’oro. La Svizzera ha fatto incetta di medaglie d’oro, 12, e 2 medaglie d’argento; 2 medaglie d’oro per Slovenia e Cile; mentre la Grecia si è portata a casa 1 medaglia d’oro e 2 medaglie d’argento; quindi 1 medaglia d’oro sia per la Serbia e per la Slovacchia; infine 1 medaglia d’argento per il Canada.

Novità di questa edizione il concorso riservato ai distillati, “Extreme Spirits – 2021” che ha visto il Trentino premiato con 1 gran medaglia d’oro e 2 medaglie d’oro e 2 d’argento; mentre la Valle d’Aosta ha conquistato 2 ori e altrettanti argenti.

“Grande soddisfazione aver portato a termine questa edizione, ancora caratterizzata dalle restrizioni anti-pandemia – sottolinea il presidente Cervim Stefano Celi – e, quindi, il lavoro dello staff Cervim e dalle commissioni non è stato affatto banale. I grandi numeri di partecipazione, i paesi partecipanti, ed i risultati espressi dagli assaggiatori vanno a confermare una alta qualità delle produzioni eroiche sia italiane e internazionali. È emersa ancora una volta un’eccellenza media sempre più spiccata e grandi diversità di vitigni che si traducono nel bicchiere in vini dai sapori unici”.

Grande vetrina per i vini premiati al Mondial des Vins Extrêmes 2021 sarà quella di Milano Wine Week (domenica 10 ottobre), con la possibilità per i winelover dell’evento milanese di degustare e conoscere i vini eroici del concorso internazionale.

L’elenco di tutti i vini premiati:

http://www.mondialvinsextremes.com/asset/lista-vini-premiati-2021.pdf