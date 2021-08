Agence France Presse (Parigi), in asta le foto “Les années argentiques”

“Gli anni d’argento”, domenica 3 ottobre 2021 si terrà a Parigi la vendita eccezionale di una delle principali agenzie di stampa mondiali e leader nel fotogiornalismo

L’AFP lancia la sua prima asta con circa 200 foto tratte dalla sua collezione di film, altrettanti momenti della storia o scoperte fotografiche. È l’occasione per acquisire una stampa unica di un momento emblematico fino ad allora riservato ai grandi media internazionali o alla memoria collettiva.

La selezione in vendita è composta da fotografie che illustrano le novità dal 1944 – data di fondazione di AFP – al 1998, inizio del digitale dell’Agenzia.

Le opere saranno esposte prima della vendita in vari luoghi parigini:

dal 3 settembre al 3 ottobre, la Fisheye Gallery (2, rue de l’Hôpital Saint-Louis, 75010) espone le opere “made in USA” di Eric Schwab, fotografo dell’AFP alla fine degli anni Quaranta, autori presenti in questo saldi;

dal 13 settembre al 3 ottobre la we are_house (73, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008) aprirà le sue porte a una mostra di quaranta opere che testimoniano la diversità e la qualità della produzione fotografica dell’agenzia;

dal 1 al 3 ottobre, Galerie 75FAUBOURG (75, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008), presenterà quasi tutte le fotografie messe in asta.

Foto di cronaca: dalla liberazione di Parigi alla liberazione di Mandela

scoop come le foto della morte di Che Guevara; dalla rapina al Crédit de la Bourse alla ricostruzione di una scena del crimine.

Foto di scene di vita quotidiana: una domenica alla piscina Deligny oa Coney Island. Foto di celebrità: da Salvator Dalì a James Baldwin. Foto firmate sulle fotografie di Eric Schwab, uno dei primi fotografi a lavorare per AFP dopo la rifondazione dell’Agenzia nel 1944.

Ogni fotografia, in bianco e nero o a colori, sarà proposta in un’unica copia “special edition”:

su carta baritata argento per stampe manuali realizzate da negativi originali in bianco e nero,

su carta baritata argento-digitale per stampe realizzate da file digitali da scansioni negative in bianco e nero, su carta cromogenica per stampe realizzate da file digitali da scansioni di originali a colori.

Le stampe saranno firmate e timbrate da AFP, accompagnate da certificato di autenticità.

La collezione fotografica dell’AFP contiene più di 15 milioni di foto. La collezione “argentica” è composta da 6 milioni di immagini (dagli anni ’20 al 1997), di cui 350.000 documenti su lastre di vetro.

La vendita dal vivo del 3 ottobre si terrà presso we are_, 73, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Parigi. Fondato nel gennaio 2020 dall’imprenditore Eric Newton, we are_ è un luogo ibrido volto a stimolare la creazione e l’innovazione.

Il catalogo dell’asta, in francese e inglese, sarà ricercabile e acquistabile sul sito digard.com.