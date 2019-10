Agencasa.it, la startup che aiuta a vendere le case

La startup italiana, supportata dal colosso tedesco Rocket Internet, fornisce servizi immobiliari digitali e si appresta a sbarcare a Roma, Torino e Firenze dopo aver avviato la sua attività a Milano, Napoli e in Brianza

Agencasa.it è una startup italiana nata a maggio di quest’anno. Si tratta di un’agenzia digitale che opera nel settore dei servizi di intermediazione immobiliare supportata e finanziata Rocket Internet, colosso tedesco con un portfolio aziendale che supera i 30 miliardi di euro.

Nei suoi 5 mesi di vita l’azienda ha già gestito oltre 15 milioni di euro di immobili, il 95% dei quali in vendita, il restante 5 per cento in affitto. Al momento opera a Milano, Napoli e Monza, ma nei prossimi mesi sbarcherà anche a Roma, Torino e Firenze.

Agencasa.it ha una propria piattaforma che si rivolge a un pubblico privato, ma anche a società immobiliari e di costruzioni, che intendono vendere o affittare immobili. Il meccanismo di funzionamento è il seguente: il proprietario dell’immobile richiede una valutazione online, successivamente viene contattato per fissare un appuntamento di perizia con un agente. Nella fase successiva all’ingaggio del mandato, Agencasa.it procede alla promozione online dell’immobile al fine di venderlo, e ne garantisce la massima visibilità sui migliori portali immobiliari, quali Idealista.it, Immobiliare.it, e altri partner commerciali con cui collabora quotidianamente.

Agencasa.it ha reso nota una novità riguarda la provvigione dell’agenzia. Il pagamento del contributo spese, fa sapere la startup avverrà solo e se viene se viene effettuata la vendita o la locazione dell’immobile. In caso contrario, non si dovrà pagare nulla.