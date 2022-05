Aeroporto Fiumicino: aperta nuova area di imbarco per 6 milioni di passeggeri in più ogni anno

Aperti 23 nuovi gates senza aumentare il consumo di suolo – L’infrastruttura è costata 400 milioni di euro e rientra in un programma che prevede investimenti per 10 miliardi

All’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma-Fiumicino è stata inaugurata mercoledì una nuova area di imbarco destinata ai voli Schengen e domestici. L’opera, grande circa 37mila metri quadrati, “è stata completata senza consumo di suolo aggiuntivo – precisa una nota – Si tratta di un’infrastruttura all’avanguardia per soluzioni innovative e di tutela ambientale, che potrà ospitare presso lo scalo di Fiumicino ulteriori 6 milioni di passeggeri l’anno in partenza, grazie ai 23 nuovi gate, di cui 13 dotati di pontili per l’imbarco”. Costata in tutto 400 milioni di euro, la nuova area di imbarco si compone di due grandi strutture connesse tra loro da un corpo di collegamento.

“Con l’apertura dell’area d’imbarco A, assicuriamo il nostro concreto contributo alla ripartenza del Paese, preparandoci ad affrontare le prossime occasioni di rilancio, come il Giubileo 2025 e la candidatura di Roma a Expo 2030 – ha commentato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – La nuova area d’imbarco A fa parte di un più ampio programma che prevede investimenti per 10 miliardi di euro entro la fine della concessione (di cui 2 già spesi) per sostenere la connettività internazionale del Paese”.

Carlo Bertazzo – Ceo di Atlantia, che controlla Adr – ha sottolineato che l’aeroporto di Fiumicino “opera sulla base di un piano di sviluppo fortemente sostenibile e fa parte dei 10 aeroporti internazionali che hanno ricevuto il più alto livello di certificazione Airport Carbon Accreditation e che saranno in grado di azzerare le proprie emissioni entro il 2030”.

La nuova Area di Imbarco A, “che fa seguito all’Area E aperta a fine 2016, è una porta sul futuro dell’intero settore aeroportuale – ha aggiunto Bertazzo – la sua progettazione è interamente made in Italy e consente di offrire a passeggeri e compagnie aeree una piattaforma competitiva e di altissima qualità”.