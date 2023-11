Aeroporto di Heathrow: Ardian e il fondo saudita Pif acquistano il 25% per 2,4 miliardi di sterline

Ardian acquisterà il 15% e il fondo sovrano dell’Arabia Saudita il 10% attraverso veicoli separati.

Ardian, il colosso europeo del private equity, ha concluso un accordo con Ferrovial, società esperta nella gestione e nello sviluppo dei principali aeroporti del mondo, per l’acquisizione di una quota del 15% di Heathrow Airport Holdings (controllata da FGP TopCo) per 2.368 milioni di sterline. L’attuale valore contabile della partecipazione di Ferrovial in Heathrow Airport Holdings Ltd., secondo i conti consolidati di Ferrovial, è pari a zero, dice un comunicato di Ferrovial.

Oltre ad Ardian, che gestisce o consiglia 156 miliardi di dollari di attività per conto di oltre 1.470 clienti in tutto il mondo, nell’accordo c’è anche e Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, che acquisterà una quota di Ferrovial del 10% circa, attraverso veicoli separati.

L’accordo segna la fine di un capitolo per Heathrow iniziato tra drammi e polemiche nel 2006, quando Ferrovial lanciò con successo un’offerta ostile per BAA, l’operatore aeroportuale britannico. Più di recente, i dirigenti di Ferrovial si erano sentiti frustrati dal panorama normativo, dopo che Heathrow era stata costretta a tagliare le tasse di atterraggio di quasi un quinto in seguito a un’aspra disputa con le compagnie aeree clienti. Quest’anno l’aeroporto è stato in perdita, in parte a causa dell’aumento del costo del servizio del suo significativo debito a seguito dell’aumento dei tassi di interesse.

“Negli ultimi 17 anni abbiamo contribuito alla trasformazione di Heathrow, insieme ai nostri azionisti, raggiungendo alcuni eccellenti traguardi nel corso del nostro ruolo di investitori a lungo termine” ha detto Luke Bugeja, CEO di Ferrovial Airports. “Tra questi, la supervisione di un investimento di 12 miliardi di sterline, l’espansione della capacità con la costruzione del Terminal 2 e il miglioramento delle prestazioni operative. Siamo molto soddisfatti di aver reso Heathrow uno degli aeroporti più collegati al mondo e il più trafficato d’Europa”. La partecipazione iniziale del gruppo in Heathrow era del 56%, ma nel 2013 era stata ridotta al 25%.

Il PIF, che ha un patrimonio di oltre 700 miliardi di dollari grazie alle ricchezze petrolifere saudite, è uno dei fondi sovrani più attivi al mondo e investe in tutto, dai produttori di veicoli elettrici alla tecnologia di gioco e al golf.

Il Regno Unito è un mercato fondamentale per Ardian, che vanta un’esperienza di 17 anni di investimenti infrastrutturali di successo nel Paese, dice una nota di Ardian. Questo investimento nel principale aeroporto europeo e nell’hub dell’aviazione britannica si basa sull’esperienza di Ardian nel settore dell’aviazione, che comprende precedenti investimenti nell’aeroporto di Londra Luton e partecipazioni significative in sei aeroporti italiani. Heathrow è un bene strategico per l’economia del Regno Unito e svolge un ruolo chiave nel migliorare la connettività globale.

Chi è Ferrovial

Ferrovial è parte attiva dell’industria aeronautica dal 1998, diventando una delle società più esperte nella gestione e nello sviluppo dei principali aeroporti del mondo. Ferrovial ha dichiarato che la transazione di Heathrow è soggetta all’approvazione normativa e al rispetto dei diritti che possono essere esercitati dagli altri proprietari della società madre di Heathrow, FGP Topco. Questi proprietari includono la Qatar Investment Authority, che detiene una quota del 20%, nonché il fondo sovrano GIC di Singapore e l’Australian Retirement Trust, che possiedono ciascuno l’11,2%.

Ferrovial ha dichiarato di rimanere impegnata nel Regno Unito e nelle sue attività aeroportuali, che rappresentano circa il 30% dei suoi utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti. L’azienda possiede una quota del 50% degli aeroporti britannici di Aberdeen, Glasgow e Southampton e il 60% dell’aeroporto turco di Dalaman. Ha anche una partecipazione del 49% nel Terminal 1 dell’aeroporto JFK di New York. La crescita di Ferrovial è sempre più guidata dagli Stati Uniti, dove Rafael del Pino, presidente e amministratore delegato, vuole quotare le sue azioni a New York, un piano reso possibile dallo spostamento della sede centrale nei Paesi Bassi.

La grande attività di Ferrovial nel settore delle strade a pedaggio, che eclissa la divisione aeroporti per dimensioni, comprende grandi investimenti negli Stati Uniti e in Canada, oltre che nel Regno Unito, in Irlanda, in Slovacchia e in Australia. Del Pino, figlio del fondatore della società, possiede una quota del 20% di Ferrovial del valore di oltre 4 miliardi di euro, che lo rende una delle persone più ricche della Spagna.