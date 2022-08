Adidas, terremoto a sorpresa: lascia il Ceo Rorsted. Pesano la Borsa e la Cina

Adidas ha annunciato che il Ceo lascerà la sua poltrona nel 2023, già cominciata la ricerca del suo successore

Terremoto a sorpresa ai vertici di Adidas. Il Ceo del gruppo tedesco, Kasper Rorsted, lascerà la guida della società nel 2023. Il manager e il Supervisory Board hanno “concordato di comune accordo” che Rorsted cederà la posizione di amministratore delegato nel corso del prossimo anno. La ricerca di un successore è iniziata e il manager danese rimarrà alla guida del gruppo fino a che non sarà nominato.

Prima di ricoprire il ruolo attuale, Rorsted è stato Ceo di Henkel, multinazionale tedesca attiva nei settori della pulizia, bellezza e adesivi. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali presso aziende tecnologiche tra cui Hewlett-Packard, Compaq e Oracle.

Rorsted: dal rilancio di Adidas al Covid

Rorsted ha preso il timone del gruppo nel 2016, riuscendo nell’impresa di rilanciarlo e di ridurre il divario con la storica rivale Nike. Nel 2021, il Ceo ha venduto la controllata Reebok ad Authentic Brands Group per una cifra attorno ai due miliardi di euro.

Poi è arrivato il Covid. “Dopo tre anni difficili, segnati dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 e dalle tensioni geopolitiche, ora è il momento giusto per avviare una transizione di Ceo e aprire la strada a una ripartenza”, ha affermato la società nel comunicato annunciando la partenza di Rorsted.

“Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da diversi fattori esterni che hanno interrotto in modo significativo la nostra attività – ha detto Rorsted – Sono stati necessari enormi sforzi per superare queste sfide. Per questo consentire una ripartenza nel 2023 è la cosa giusta da fare, sia per l’azienda che per me personalmente”.

A pesare sono state le chiusure dei punti vendita al dettaglio e lo stop alla produzione in tutto il mondo, ma soprattutto in Asia. Non a caso, lo scorso luglio la società ha deciso di lanciare un profit warning dopo una ripresa più lenta del previsto in Cina. “I test di massa e i blocchi in Cina hanno influito sul traffico di centri commerciali e negozi e sulle vendite della maggior parte dei rivenditori. Anche i marchi stranieri stanno lottando per mantenere la Cina come un importante motore di crescita tra i boicottaggi dei consumatori e il trattamento preferenziale per le aziende locali, tra cui Anta Sports Products Ltd. E Li Ning Co.”, spiega Bloomberg.

Il titolo Adidas in Borsa

In Borsa le azioni Adidas hanno perso da inizio anno circa il 37% del loro valore, realizzando una delle peggiori performance dell’indice Euro Stoxx 50. Dopo l’annuncio dell’addio di Rorsted, il titolo perde oggi circa il 3% a 160,88 euro. Non va meglio alla rivale Nike, che nel 2022 ha ceduto circa il 31,8% e oggi viaggia in rosso dell’1,8% a 111,12 dollari per azione.