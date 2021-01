Addio a Macaluso, storico dirigente comunista

All’età di 96 anni è scomparso Emanuele Macaluso. storico dirigente del Pci, grande amico di Napolitano e spirito indipendente della sinistra

È scomparso all’età di 96 anni Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci. Nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, fu parlamentare dal 1963 al 1992 e direttore dell’Unità dal 1982 al 1986. Nel Partito comunista fece parte della cosiddetta corrente “migliorista” insieme a Giorgio Napolitano, di cui è stato amico stretto per tutta la vita.

La sua iscrizione al Pci avvenne prima della caduta del Fascismo: era il 1941 e Macaluso aveva 15 anni. Dieci anni più tardi iniziò la sua carriera come deputato regionale siciliano. Fu per molto tempo membro degli organismi dirigenti del Partito, compresa la segreteria di Enrico Berlinguer. Dopo la svolta della Bolognina, aderì al Pds. Tra i vari incarichi ricoperti, è stato anche l’ultimo direttore del Riformista, dal 2011 al 2012.

E riformista lo fu davvero, per tutta la vita, impegnandosi in varie lotte politiche: da quella degli anni Cinquanta per la sopravvivenza dei braccianti nelle campagne siciliane a quella in favore della riforma costituzionale del 2016.

Lo ricordiamo con l’intervista che ci ha concesso lo scorso settembre per spiegare le ragioni del suo no al referendum sul taglio del numero dei parlamentari.