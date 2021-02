Addio a Franco Marini, dal sindacato al Governo

Si è spento all’età di 87 anni a causa del Covid, contratto all’inizio dell’anno – Leader della Cisl, ministro del Lavoro, presidente del Senato, nel 2013 arrivò a un passo dal Quirinale

Il Covid ha portato via anche Franco Marini, sindacalista e politico, deceduto all’età di 87 anni. Nel corso della sua vita, Marini ha ricoperto diversi incarichi di vertice: segretario generale della Cisl dal 1985 al 1991, ministro del Lavoro nell’ultimo governo Andreotti (1991-1992), segretario del Partito Popolare Italiano dal 1997 al 1999 e presidente del Senato dal 2006 al 2008 (battendo in quest’ultima elezione proprio Andreotti, candidato dalla Casa delle Libertà). È stato inoltre deputato (1992-2006), senatore (2006-2013) ed europarlamentare del Pd. Dopo il sindacato e prima del Partito Democratico, ha fatto parte della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare e della Margherita.

A inizio anno Marini era risultato positivo al Covid ed era stato ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. La notizia della sua morte è stata diffusa con un tweet da Pierluigi Castagnetti:

Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera. — PL Castagnetti (@PLCastagnetti) February 9, 2021

Abruzzese di San Pio delle Camere, laureato in giurisprudenza, nel 2013 Marini arrivò a un passo dal diventare presidente della Repubblica: fu candidato da Bersani, ma non riuscì a ottenere la maggioranza necessaria per essere eletto.

La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà #FrancoMarini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) February 9, 2021

"Confronto e dialogo. Guardare al minimo comun denominatore piuttosto che al massimo comun divisore".

Grazie #FrancoMarini per quella grande lezione di saggezza, di apertura, di moderazione, di lucidità di visione che è stata la tua vita.

La terra ti sia lieve. — David Sassoli (@DavidSassoli) February 9, 2021

Il lavoro, i diritti, la democrazia: passioni e impegni di una vita spesa per rendere migliore il paese. Resta l’esempio per continuare su quella strada. Addio a #francomarini un abbraccio ai suoi cari@Deputatipd — Graziano Delrio (@graziano_delrio) February 9, 2021