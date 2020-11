Acea: ricavi ed ebitda in rialzo, confermati target 2020

Ricavi in rialzo del 5,3% ed ebitda consolidato in salita dell’11,6% per Acea nei primi 9 mesi del 2020 – L’Ad Gola: “Risultati in crescita nonostante il contesto economico-sociale difficile”

Acea chiude i primi 9 mesi del 2020 con i principali parametri economici in rialzo nonostante l’emergenza Covid. Il cda del gruppo capitolino ha approvato i risultati dei 9 mesi, chiusi con ricavi consolidati in crescita del 5,3% a quota 2,472. In forte rialzo l’ebitda consolidato, salito a 858,7 milioni (+11,6%) grazie al contributo positivo delle attività regolate della distribuzione elettrica e idrica. Per quanto riguarda le singole aree industriali (esclusa la Holding) il loro contributo al margine operativo lordo consolidato è così distribuito: Idrico 52%; Infrastrutture Energetiche 35% (di cui distribuzione elettrica 31%); Commerciale e Trading 6%; Ambiente 4%; altri Business (Estero e Ingegneria e Servizi) 3%.

Andando avanti con i risultati, l’utile netto si attesta a 218,7 milioni, in linea con lo stesso periodo dello scorso anno, mentre l’indebitamento finanziario netto è salito a 3,535 milioni “a causa della variazione di perimetro e in parte del maggiore assorbimento di capitale circolante per 93 milioni di euro correlato anche all’emergenza Covid-19”, spiega il gruppo romano. Aumentano gli investimenti, cresciuti del 18,2% a 625,3 milioni. La società conferma la volontà di realizzare “importanti investimenti in infrastrutture che, mantenendo la solidità della struttura finanziaria, producano un impatto positivo sulle performance operative ed economiche del Gruppo”, si legge in una nota.

Acea ha confermato la guidance per il 2020 che prevede un aumento dell’Ebitda superiore all’8% rispetto al 2019; investimenti sostanzialmente in linea con lo scorso anno; un indebitamento finanziario netto compreso tra 3,45 miliardi e 3,55 miliardi.

“Il Gruppo Acea mostra risultati in crescita nonostante il contesto economico-sociale difficile a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, questo grazie al positivo contributo di tutte le aree di business, che hanno dimostrato una forte affidabilità e resilienza, e alla continua attenzione dedicata all’efficienza operativa” ha commentato l’amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola, dopo la diffusione dei dati dei 9 mesi. “I risultati raggiunti sono il frutto di una chiara strategia di crescita sostenibile in grado di creare valore nel tempo per tutti i nostri stakeholders, in particolare per i nostri clienti, per le nostre persone e per i territori in cui operiamo. Continuiamo a portare avanti in modo deciso il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni grazie alle scelte di investimento effettuate, confermate e ulteriormente rafforzate dal nuovo Piano Industriale 2020-2024 recentemente approvato”, ha aggiunto.

A Piazza Affari, il titolo Acea cede l’1,29% a quota 17,66 euro.