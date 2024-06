Acea e Amazon Web Services uniscono le forze per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico

L’accordo, della durata di un anno, mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi di Acea nei settori idrico ed energetico utilizzando le soluzioni cloud avanzate di Aws

Acea e Amazon Web Services (Aws) hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa (MoU) per una collaborazione strategica mirata all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, con un focus su intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT) e sostenibilità.

Questo accordo, della durata di un anno, definisce numerose aree di cooperazione tra Aws, società di Amazon che offre il cloud più completo e ampiamente adottato al mondo e la multiutility romana. L’obiettivo è promuovere la crescita territoriale attraverso l’innovazione e la riduzione dell’impronta carbonica, sfruttando le avanzate soluzioni tecnologiche di Aws. Le due organizzazioni esamineranno il potenziale dei servizi cloud di Aws per sviluppare soluzioni che ottimizzino i processi operativi e gestionali, aumentando l’efficienza e migliorando la qualità dei servizi offerti dalla multiutility romana in tutte le sue aree di attività.

Soluzioni intelligenti nel settore idrico ed energetico

Nel settore idrico, la partnership si propone di sviluppare soluzioni intelligenti attraverso prototipi e modelli scalabili per prevenire le perdite e minimizzare l’impatto delle acque reflue. Grazie all’analisi dei dati e alla manutenzione predittiva, si potranno anticipare e risolvere problemi operativi prima che si manifestino. Nel settore energetico, l’adozione dei servizi cloud di Aws sarà fondamentale per rafforzare la resilienza della rete elettrica, supportare le energie rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica e creare un hub dati per le reti intelligenti. Inoltre, si esploreranno soluzioni innovative per potenziare il servizio clienti, ottimizzare l’archiviazione e l’elaborazione dei dati e ridurre la latenza nei servizi digitali.

I commenti

“Il memorandum con Aws permette di porre le basi per un nuovo percorso di innovazione, focalizzato sull’utilizzo delle tecnologie emergenti facendo leva sulle soluzioni tecnologiche offerte da AWS – ha affermato Giovanni Papaleo, deputy general manager operations di Acea -. Questo accordo consentirà ad Acea di aver accesso a soluzioni e skill che rappresenteranno un acceleratore nel proprio percorso di innovazione digitale. Grazie alle soluzioni cloud e di AI fornite da Aws intendiamo rendere le città più vivibili e offrire nuovi servizi e opportunità economiche ai cittadini”.

“Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione delle infrastrutture critiche in Italia – ha affermato Sergio Gianotti, head public sector Aws Italia -. Combinando l’esperienza di Acea nella gestione dei servizi pubblici essenziali con i servizi offerti da Aws, potremo abilitare nuove soluzioni intelligenti per ottimizzare le operazioni e migliorare la qualità dei servizi per i cittadini”.