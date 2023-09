Acceleratore Franco-Italiano: al via la seconda edizione che promuove la crescita aziendale

Il programma promosso da CDP, Bpifrance, ELITE-Gruppo Euronext e Team France Export punta a favorire lo sviluppo del business e i processi di internazionalizzazione delle imprese nei due Paesi

Promuovere e favorire lo sviluppo dell’internazionalizzazione e le relazioni commerciali tra imprese italiane e francesi. È questo l’obiettivo della seconda edizione dell’Acceleratore Franco-Italiano, sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Bpifrance, la banca d’investimento francese, ELITE– Gruppo Euronext e Team France Export, di cui fanno parte Business France, Bpifrance e la CCI France Italie (Camera di Commercio francese in Italia).

Percorsi di crescita e incontri bilaterali

Il programma, che dura un anno, offre alle aziende selezionate opportunità di crescita attraverso formazione e incontri bilaterali di business matching. L’iniziativa facilita la scoperta di opportunità di sviluppo sostenibile in Italia e Francia per le aziende di entrambi i paesi. Il rinnovo del programma, in seguito al successo della prima edizione, dimostra la collaborazione efficace tra CDP, Bpifrance, ELITE Gruppo Euronext e Team France Export nell’accelerare la crescita delle imprese.

Coinvolte 27 aziende in vari settori industriali e dei servizi

Il programma coinvolge 27 aziende attive in vari settori industriali e dei servizi con un focus sull’export. L’Acceleratore si compone di sei sessioni che si svolgeranno in Francia e in Italia in modo alternato. Ogni sessione dura due giorni, con il primo giorno dedicato alla formazione tenuta dalla SDA Bocconi School of Management e Sciences Po, focalizzata su strategie e leadership aziendale. Le aziende avranno accesso a una piattaforma di apprendimento online con corsi, workshop e conferenze di Bpifrance Université e SDA Bocconi School. Inoltre, utilizzano l’ELITE Digital Compass di ELITE per valutare le loro forze aziendali e stabilire le priorità di crescita.

Le aziende avranno l’opportunità di partecipare a incontri di business bilaterali mirati per supportare lo sviluppo nei loro mercati di riferimento e creare partnership transalpine, oltre a partecipare a eventi di networking per favorire gli investimenti oltre confine.

“La seconda edizione dell’Acceleratore Franco-Italiano mira a sostenere e preparare le aziende francesi a sviluppare il proprio business in Italia. Questo programma di accelerazione permette agli imprenditori di cambiare prospettiva e pensare in grande”, ha spiegato Guillaume Mortelier, Direttore Esecutivo di Bpifrance Responsabile del Dipartimento Supporto. “Composta sia da imprese francesi che italiane, questa edizione riunisce con successo i due ecosistemi con l’obiettivo di diventare più efficienti insieme”.

“Con questa iniziativa congiunta tra Italia e Francia, che vede in campo partner istituzionali di assoluto livello, puntiamo a favorire la crescita delle aziende dei due Paesi rafforzandone cooperazione e sinergie. In questa ottica, la nuova edizione dell’Acceleratore Franco-Italiano offrirà ulteriore impulso al dinamismo dimostrato negli ultimi mesi dalle imprese italiane nella proiezione verso i mercati esteri e permetterà di generare nuove opportunità di sviluppo, agendo in modo specifico sul potenziamento delle competenze manageriali, tecniche e finanziarie” ha commentato Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di Cdp.

“Un grande benvenuto alle società che si uniscono alla seconda edizione dell’Acceleratore Franco-Italiano e che rappresentano la qualità del tessuto imprenditoriale dei due Paesi. Questa iniziativa crea sinergie uniche e concrete di internazionalizzazione e crescita, in grado di trasformare la visione aziendale in piani strategici e risultati reali per le società partecipanti al programma. Competenze, relazioni e capitale al servizio dell’economia reale, vera forza motrice della crescita a livello internazionale” ha dichiarato Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite.

“La sinergia imprenditoriale tra le aziende italiane e francesi rappresenta oggi più che mai un’opportunità unica per affermare la crescita delle economie e la creazione di valore per i nostri due paesi”, ha affermato Denis Delespaul, presidente della CCI France Italie. “L’Acceleratore si pone come un ulteriore ed importante strumento per moltiplicare le possibilità di business e per sviluppare la cooperazione tra imprese di Italia e Francia andando a favorire nuove ed inesplorate opportunità di espansione e, di conseguenza, la creazione di posti di lavoro”.