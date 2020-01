ACCADDE OGGI – Nel 1797 nasce la bandiera italiana

Si celebra oggi la “Festa del tricolore”, in memoria del giorno in cui la bandiera bianca, rossa e verde fu adottata per la prima volta da una Repubblica “giacobina” – Ecco tutta la storia

Oggi, 7 gennaio, si festeggia in Italia la “Giornata nazionale della bandiera”, o “Festa del Tricolore”. Le celebrazioni ufficiali si svolgono a Reggio Emilia, città dove il vessillo bianco-rosso-verde fu adottato per la prima volta da uno Stato. Correva l’anno 1797 e lo Stato in questione era la Repubblica Cispadana, la prima delle “repubbliche sorelle” (o “giacobine”) nate nella penisola durante la campagna d’Italia di Napoleone. La “Festa del Tricolore” fu istituita infatti con la legge 671 del 31 dicembre 1996, in occasione del bicentenario dalla nascita della bandiera.

Ma perché proprio il bianco, il rosso e il verde? Come spiega il Quirinale sul proprio sito, quasi tutte le repubbliche giacobine adottarono bandiere caratterizzate da tre fasce verticali di uguali dimensioni, chiaramente ispirate al modello francese del 1790. Anche i reparti militari che affiancavano l’esercito di Bonaparte avevano stendardi di questo tipo. In particolare, quello della Legione Lombarda era bianco, rosso e verde, tre colori radicati nel patrimonio collettivo di quella regione: il bianco e il rosso comparivano nell’antichissimo stemma comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), mentre le uniformi della Guardia civica milanese erano verdi fin dal 1782.

In seguito, gli stessi colori furono adottati anche dalla Legione Italiana, che raccoglieva i soldati dell’Emilia e della Romagna, e con ogni probabilità fu per questo che la Repubblica Cispadana li scelse per la propria bandiera.

Certo, la bandiera delle origini non era identica a quella che conosciamo oggi. Non solo le tre bande erano in orizzontale, ma al centro c’era lo stemma della Repubblica: una custodia contenente quattro frecce, circondata da alloro e ornata da armi.

Nei 30 anni successivi al Congresso di Vienna (1814-15), il tricolore fu cancellato dalla Restaurazione, ma continuò a essere innalzato come simbolo di libertà in diverse occasioni: i moti del 1831, le rivolte mazziniane, l’impresa dei fratelli Bandiera e le sollevazioni negli Stati della Chiesa.

Dopo di che, il 23 marzo 1848, Carlo Alberto annunciò la prima guerra d’indipendenza alle popolazioni del Lombardo Veneto chiudendo il proclama con queste parole:

“Per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell’unione italiana, vogliamo che le Nostre Truppe portino lo Scudo di Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana”.

La stessa bandiera fu adottata ufficialmente il 17 marzo 1861, con la proclamazione del Regno d’Italia, e tale rimase per oltre 80 anni.

L’aspetto attuale del tricolore arrivò solo con la Repubblica e con il celebre articolo 12 della Costituzione: