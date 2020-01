ACCADDE OGGI – iPhone: 13 anni fa lo storico lancio di Steve Jobs

VIDEO – Era il 9 gennaio del 2007 quando il CEO di Apple svelò il primo di una lunga serie di smartphone, in occasione della conferenza di apertura del Macworld

Era il 9 gennaio del 2007, di lì a qualche mese (29 giugno negli Stati Uniti e in pochi Paesi selezionati, solo nel 2008 in Italia con la seconda versione) sarebbe entrato in commercio e avrebbe definitivamente cambiato le nostre vite: Steve Jobs, allora 52enne CEO di Apple, svela per la prima volta in pubblico il primo modello di iPhone, durante la conferenza di apertura del Macworld.

La prima generazione di smartphone di Cupertino veniva venduta al prezzo di 399 dollari per la versione da 8GB e di 499 dollari per quella da 16GB (che debuttò solo nel 2008): l’iPhone 2G raggiunse solo 6,1 milioni di unità vendute, una cifra che oggi Apple raggiunge in poche settimane e che fu di molto migliorata col boom del secondo modello, l’iPhone 3G, lanciato nel 2008 in molti più paesi (Italia compresa) e con un sistema operativo che integrava per la prima volta l’App Store.

Il record è stato poi stabilito più avanti, con l’iPhone 6 e l’iPhone 6 Plus che si classificano al primo posto come smartphone più venduti di sempre al mondo: oltre 100 milioni di unità vendute. L’iPhone 2G presentato 13 anni fa esatti da Jobs, che sarebbe morto quasi 5 anni dopo quel giorno, il 5 ottobre del 2011, aveva caratteristiche che oggi ci sembrano preistoriche: una memoria da 8GB, un display da 3,5 pollici con una risoluzione di 480×320 pixel, dimensioni complessive di 115 mm di altezza per 61 mm di larghezza.

Il peso del primo iPhone era piuttosto contenuto, circa 13 grammi, ed era dotato dell’innovativo sistema operativo iOS 3.1.3. La tecnologia usata era ancora GSM EDGE quad-band, mentre le versioni successive hanno adottato progressivamente le tecnologie UMTS, HSDPA e 4G LTE.

L’operazione di marketing lanciata da Jobs in quel 9 gennaio 2007 fu talmente vincente che secondo un sondaggio su dieci americani intervistati, ben sei conoscevano la data d’uscita precisa dell’iPhone, prima ancora del suo rilascio. Particolarmente apprezzato in tutto il mondo soprattutto per il suo design, l’iPhone diventò ben presto un vero e proprio oggetto di culto.

Indimenticabili, e forse nemmeno del tutto edificanti, le file notturne e chilometriche fuori dagli Apple Store di mezzo mondo per accaparrarsi, di anno in anno, le nuove uscite. Curiosità: il primo acquisto ufficiale del primo iPhone, quello presentato 13 anni fa, è stato effettuato da tale Gregory Packer. Packer si mise in fila fuori dall’Apple Store della Fifth Avenue, a New York, ben 110 ore prima che il negozio mettesse in vendita l’iPhone.