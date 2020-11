ACCADDE OGGI – Il Louvre diventa museo aperto al pubblico: era il 1793

Era l’8 novembre del 1793, pochi anni dopo l’inizio della Rivoluzione francese, quando lo storico palazzo del Louvre divenne museo aperto al pubblico

Il Museo del Louvre, per come lo conosciamo oggi e cioè come museo aperto al pubblico, compie 227 anni. Era infatti l’8 novembre del 1793, pochi anni dopo l’inizio della Rivoluzione francese, quando lo storico palazzo, che originariamente era una fortezza e poi fu sede della monarchia francese fino al 1682 (quando i re si trasferirono a Versailles), fu ufficialmente trasformato in un museo. A dare piena attuazione al progetto fu un governo rivoluzionario, dopo che nel 1791 l’Assemblea nazionale costituente decretò la conversione dell’ex palazzo reale in uno spazio espositivo. Nacque così il Muséum central des arts de la République, che si arricchì sin da subito di importanti opere provenienti da ogni parte d’Europa: dal 1794 in poi, infatti, le vittorie dell’esercito rivoluzionario francese fecero affluire in patria un numero sempre maggiore di opere d’arte dai Paesi sconfitti.

Oggi il Museo del Louvre comprende oltre 380.000 tra oggetti e opere d’arte. Sono in esposizione permanente 35.000 opere, mentre sono 11.900 i dipinti (di cui 6.000 in esposizione permanente e i rimanenti conservati in deposito), che rappresentano la seconda più grande collezione di arte pittorica del mondo dopo quella del Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo in Russia. E’ però il museo francese il più visitato del mondo: primo per numero di visitatori annui ancora nel 2018, con 10 milioni. Il palazzo che lo ospita è una fortezza costruita alla fine del XII secolo durante il regno del re capetingio Filippo II, anche se la conformazione attuale del palazzo origina dai lavori ordinati da Carlo V di Francia nella seconda metà del XIV secolo. Un altro “ritocco” importante avvenne negli anni ’80 del Novecento, quando per volere dell’allora presidente François Mitterrand fu costruita nel cortile la discussa piramide di vetro e di acciaio.

Tra le opere più importanti custodite nel Louvre vi sono ovviamente la Gioconda e la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, ma anche le Nozze di Cana (Veronese), due Prigioni di Michelangelo Buonarroti, Bacco e Arianna di Giambattista Pittoni, Amore e Psiche di Antonio Canova, Il giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David, La zattera della Medusa di Théodore Géricault, La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix, la Venere di Milo e la Nike di Samotracia, il Codice di Hammurabi.