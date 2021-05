ACCADDE OGGI – Bitcoin, 11 anni fa il primo acquisto: due pizze

L’evento è anche ricordato come “pizze di Laszlo”: in Florida Laszlo Hanyecz ordinò due pizze da Domino’s, pagandole 10.000 Bitcoin, l’equivalente allora di “soli” 41 dollari

Il mondo delle criptovalute sta facendo molto discutere in questi mesi, prima con il record assoluto del Bitcoin che ha superato i 50.000 dollari di valutazione, poi con l’inevitabile crollo, che ne ha dimezzato il valore, bruciando centinaia di miliardi di dollari. Oggi però si celebra un’importante ricorrenza: il 22 maggio è il Bitcoin Pizza Day, perché si commemora il 22 maggio del 2010, quando ci fu lo storico acquisto di due pizze tramite Bitcoin. Ben 10 mila Bitcoin per la precisione, che in quel preciso momento valevano 41 dollari: una cifra già molto alta per due pizze, ma niente se paragonata agli 1,2 milioni del 2013 o ai 60 milioni del 2019, per fare degli esempi.

Il curioso evento è ricordato col nome di “pizze di Lazslo”: quel giorno infatti Laszlo Hanyecz ordinò 2 pizze da Domino’s, a Jacksonville in Florida (per ricordare l’evento c’è una targa in pizzeria), eseguendo uno dei primi pagamenti della storia in criptovaluta. Lo stesso Laszlo commemorò l’evento del 2018 con l’acquisto di 2 altre pizze pagando tramite Lightning Network e spendendo questa volta un totale di circa 0,00649 Bitcoin. L’acquirente è diventato famoso in tutto il mondo ed ha anche una pagina sulla sezione di Wikipedia dedicata appunto ai Bitcoin, nella quale è addirittura indicato come il primo acquirente di un bene i moneta virtuale: “First buyer of a good”.

Il fatto è ricordato ogni anno il 22 maggio: diverse pizzerie in giro per il mondo “onorano” la memoria di quell’incredibile acquisto e riservano ai propri clienti offerte speciali per diventare anche loro dei nuovi Laszlo, pagando qualche pizza in Bitcoin.