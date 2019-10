ACCADDE OGGI – 8 ottobre 2000, Schumacher riporta la Ferrari sul trono mondiale

Il pilota tedesco 19 anni fa vinse il Gp di Suzuka e con una gara d’anticipo riportò il Mondiale Piloti a Maranello dopo 21 anni dall’ultima volta.

Sono passati quasi 20 anni da quando la Ferrari ha aperto il suo ultimo ciclo vincente nel campionato di Formula 1, probabilmente il più trionfale e l’unico della storia recente: era l’8 ottobre del 2000 quando Michael Schumacher, tuttora idolo indiscusso dei tifosi ferraristi nonostante dal 29 dicembre 2013 le sue condizioni di salute abbiano costretto la famiglia a non diffondere più sue notizie, vinse il Mondiale Piloti alla guida della Rossa. Il pilota tedesco trionfò sul circuito giapponese di Suzuka, precedendo il rivale della Mc Laren Mika Hakkinen e conquistando così il titolo con una gara di anticipo, al termine di una rimonta incredibile, iniziata a settembre con la vittoria nel Gran Premio d’Italia a Monza, dopo che nella gara precedente in Belgio Hakkinen aveva raggiunto il massimo vantaggio in classifica sul pilota Ferrari.

Sono passati dunque 19 anni da quell’indimenticabile vittoria e la precedente attesa era stata ancora più lunga: se oggi il Cavallino ha già qualche speranza di titolo con il giovane fenomeno Charles Leclerc (forse più nella prossima stagione che in questa), allora Maranello di anni dovette aspettarne ben 21 per tornare a vincere un titolo Piloti. L’ultimo ferrarista a portarsi a casa il Mondiale era stato infatti il sudafricano Jody David Scheckter, nell’ormai lontanissimo 1979. Vincendo a Suzuka quell’8 ottobre del 2000 Schumacher non solo riportò la Ferrari sul tetto del mondo, ma vinse anche il suo terzo titolo personale, dopo i due vinti in Benetton nel 1994 e nel 1995. E in totale arrivò poi a vincerne ben 7, visto che quello del 2000 fu soltanto il primo di una serie di cinque consecutivi vinti con il Cavallino, in un’epopea indimenticabile sotto la guida tecnica di Jean Todt.

L’ultimo trionfo del binomio Schmacher-Ferrari rimane dunque datato del 2004, e da allora solo un’altra volta Maranello ha portato un pilota a vincere il campionato di Formula 1: nel 2007, un po’ a sorpresa, vinse il finlandese Kimi Raikkonen, mentre almeno un paio di volte (una con Felipe Massa, l’altra con Fernando Alonso), la Ferrari ha perso il titolo all’ultima gara, partendo da una situazione favorevole.