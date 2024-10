Accadde Oggi – 6 ottobre 2010: nasce Instagram, l’app che ha cambiato il mondo della fotografia

Oggi Instagram compie 14 anni. Dalla sua nascita nel 2010, l’app ha rivoluzionato la comunicazione visiva, diventando un colosso globale con oltre un miliardo di utenti. Ecco la sua storia e le principali innovazioni

Instagram, una delle piattaforme social più influenti della storia, compie 14 anni. Era il 6 ottobre 2010 quando Kevin Systrom e Mike Krieger lanciavano un’app che avrebbe cambiato radicalmente il modo di comunicare attraverso immagini e video. La nascita di Instagram rappresentò una svolta, non solo per la condivisione di fotografie, ma per l’evoluzione stessa del mondo dei social media. Da un’idea semplice a un colosso da miliardi di dollari, Instagram ha attraversato una crescita esponenziale che continua ancora oggi.

L’app consente agli utenti di caricare contenuti multimediali, modificarli con filtri, organizzarli tramite hashtag e associarli a una posizione grazie al geotagging. I post possono essere condivisi pubblicamente o con follower preapprovati. Inoltre, gli utenti possono esplorare i contenuti di altri tramite tag e posizioni, visualizzare i contenuti di tendenza, mettere “mi piace” alle foto e seguire altri utenti per arricchire il proprio feed personale. La piattaforma supporta 32 lingue.

Anche se sta aumentando la competitività di piattaforme come TikTok, Instagram rimane una delle più diffuse, con oltre 1 miliardo di utenti attivi ogni mese.

La nascita di Instagram

Nel 2010, Kevin Systrom e Mike Krieger lanciarono Instagram con un concetto chiaro: un’app che permettesse agli utenti di scattare foto, applicare filtri semplici e condividerle rapidamente. Il nome stesso è una combinazione delle parole “instant camera” e “telegram“, a simboleggiare l’immediatezza nella condivisione delle immagini.

L’app fu inizialmente sviluppata per dispositivi iOS, e il successo non tardò ad arrivare. In soli due mesi, Instagram raggiunse il milione di utenti registrati, una cifra impressionante per un’app appena lanciata. L’estetica visiva semplice e pulita, unita alla facilità d’uso, catturò immediatamente l’interesse degli utenti, sancendo l’inizio della rivoluzione social.

L’acquisizione da parte di Facebook per 1 miliardo di dollari

Instagram non solo attirò rapidamente l’attenzione degli utenti, ma divenne anche un gioiello del panorama tecnologico. Nel 2012, solo due anni dopo il suo lancio, Facebook acquistò Instagram per la cifra record di 1 miliardo di dollari. Questo accordo segnò una nuova era per l’app: venne estesa ad altre piattaforme come Android nel 2012 e Windows Phone nel 2013, ampliando notevolmente la base di utenti.

Al momento dell’acquisizione, Instagram contava già 30 milioni di utenti. In poco tempo, divenne una delle principali piattaforme social a livello globale, superando traguardi importanti: 100 milioni di utenti nel 2013 e oggi oltre un miliardo di utenti attivi mensili, con circa 500 milioni di persone che utilizzano quotidianamente le Instagram Stories.

L’evoluzione di Instagram: dalle foto alle stories

L’innovazione ha sempre accompagnato Instagram. Nel 2013, l’app introdusse la possibilità di condividere video di 15 secondi, un formato esteso a 60 secondi nel 2016. Ma il vero punto di svolta arrivò con l’introduzione delle Instagram Stories, ispirate al successo di Snapchat, che permisero di pubblicare contenuti visibili per 24 ore.

Le Stories rivoluzionarono l’uso della piattaforma, consentendo un’interazione più diretta e spontanea tra gli utenti. Da allora, Instagram ha continuato a evolversi, aggiungendo nel 2019 i Reels, un formato di video brevi che ha preso ispirazione dal successo di TikTok, e nuove funzionalità come Co-Watching durante la pandemia del 2020, permettendo agli utenti di condividere e guardare insieme contenuti durante le videochiamate.

Il successo globale di Instagram

Oggi Instagram è più di una semplice app di condivisione fotografica: è un colosso culturale che ha plasmato la percezione estetica e visiva del mondo digitale. La piattaforma ha contribuito alla nascita di nuove professioni, come quella degli influencer, e ha creato un’economia interamente nuova legata alla promozione dei brand attraverso immagini e contenuti sponsorizzati.

I numeri sono impressionanti: nel 2021, Instagram contava 1,21 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo e si prevede che raggiungerà 1,44 miliardi entro il 2025. Il pubblico più vasto è in India, con oltre 230 milioni di utenti, mentre negli Stati Uniti, il 96% dei marchi di moda utilizza Instagram come piattaforma principale per campagne di marketing.

Anche Instagram ha subito critiche e controversie

Nonostante il successo, Instagram non è stato immune dalle critiche. Nel corso degli anni, sono emerse numerose discussioni riguardo alla gestione dei dati personali, al cyberbullismo e all’impatto negativo sulla salute mentale, in particolare tra i giovani. Nel 2019, la piattaforma ha deciso di rendere invisibili i “Mi piace” ai post per ridurre la pressione sociale e proteggere gli utenti da confronti dannosi. Ma questo ha avuto vita breve: due anni dopo la decisione è stata in parte revocata con il ritorno opzionale dei “like”.

Altre polemiche hanno riguardato la promozione di standard di bellezza irrealistici, alimentando dibattiti sul ruolo dei social media nella formazione dell’autostima e della percezione del corpo, soprattutto tra gli adolescenti.

Cosa aspettarsi nel futuro di Instagram

Instagram continua a evolversi per mantenere la sua posizione tra i leader nel panorama dei social media. Dal 2018, ha introdotto la verifica degli account, contraddistinti da una spunta blu, per aiutare a distinguere gli utenti autentici da quelli falsi. Con l’arrivo, poi, di Instagram Shop, la piattaforma si è trasformata in una vetrina globale per l’e-commerce, consentendo ai marchi di promuovere i loro prodotti tramite post e storie, e rendendo Instagram un attore chiave nel commercio digitale.

Ma nel prossimo futuro cosa ci possiamo aspettare da Instagram? Si prevede una maggiore integrazione con le altre app di Meta, come Facebook e Messenger, creando un collegamento più stretto tra queste piattaforme. Inoltre, il focus sui Reel diventerà sempre più marcato, con i video brevi che si affermeranno come il formato principale per la condivisione di contenuti.

In ambito commerciale, Instagram è destinata a espandere ulteriormente il suo ruolo nello shopping online, introducendo nuove funzionalità per facilitare le vendite. Infine, l’uso della realtà aumentata crescerà, offrendo agli utenti nuove e interessanti opportunità creative.

Con oltre 80 milioni di foto condivise ogni giorno e 4 miliardi di “like” quotidiani, Instagram ha sicuramente in serbo molte sorprese per il futuro.