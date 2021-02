A Castellino pane e pasta si acquistano coi ducati Maradona

Il Molise anticipa l’Argentina. Dal 13 febbraio 2021 circoleranno le banconote-ducati raffiguranti Maradona, con cui le famiglie in difficoltà economica potranno acquistare i prodotti alimentari nei negozi convenzionati.

Prosciutto, formaggio, pasta e vino si paga con Maradona. Tutto questo succede in un piccolo comune molisano, quello di Castellino del Biferno che ha deciso di onorare la memoria di Diego Armando Maradona coniando una moneta, o meglio un ducato, raffigurante il “Pibe de Oro” e le vittorie nei mondiali e dello scudetto.

Una notizia che sta facendo il giro del mondo, mandando i fan in estasi. A quasi tre mesi dalla scomparsa del Campione per un arresto cardiocircolatorio, il piccolo centro a pochi chilometri da Campobasso, ha trovato un modo pratico per commemorare uno dei calciatori più forte di tutti i tempi.

E mentre in Argentina ancora si discute sui francobolli e sulla banconota da mille pesos raffigurante il “Pelusa”, in Molise tutto questo è diventato realtà. A partire da sabato 13 febbraio 2021, i ducati saranno distribuiti ai meno abbienti per l’acquisto dei beni di prima necessità (una sorta di buoni pasto) nei negozi convenzionati. Gli esercenti, poi, potranno riconsegnarla al Comune per ottenere il corrispettivo in denaro.

La moneta da 2 ducati è già in circolazione, da sabato entreranno in vigore anche la banconota da 5 dedicata alla Coppa Uefa del Napoli, da 10 dedicata all’immortalità del mito , da 20, dedicata allo scudetto, quella da 50 con la Coppa del Mondo e, infine, quella da 100 con la “Mano de Dios”.

Inoltre, le banconote sono già stampate, tagliate e plastificate per una questione sanitaria. A breve, ha annunciato il sindaco del comune molisano Enrico Fratangelo, avverrà anche la coniazione della moneta da 10 ducati metallica a tiratura limitata di 50mila pezzi.

Inutile dire che stanno arrivando richieste di acquisto dall’Italia e dall’estero. Il ricavato preannuncia il sindaco andrà in beneficienza.

In realtà, il sindaco aveva già introdotto il ducato come valuta, con lo stesso valore dell’euro, proprio per aiutare le famiglie in difficoltà economica durante la pandemia, facendo riferimento al regolamento comunale del 2018, il cui contenuto cita il regio decreto del 1831 del re di Napoli Ferdinando II. Ma perché proprio Maradona? E perché in questo periodo?

Per commemorare le vittime delle stragi e degli eccidi perpetrati dai Savoia ai danni del Sud, in quel 13 febbraio in cui Gaeta capitolò. Secondo Fratangelo, l’arrivo di Maradona ha in qualche modo riscattato il Sud, non solo a livello calcistico, ma anche imprenditoriale, sociale ed economico. Il Campione, “l’eroe del Sud del mondo” è riuscito a ridurre il divario tra Nord e Sud, a dare un’accezione positiva a quel “terrone”.