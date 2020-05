4 maggio, negozi e imprese: cosa riapre? L’elenco completo

Dal 4 maggio 2,7 milioni di cittadini torneranno al lavoro – Nel decreto del 26 aprile l’elenco completo di negozi, imprese e servizi che hanno già aperto e che riaprono lunedì – Facciamo un riepilogo

Il 4 maggio inizierà ufficialmente la fase due. Sono molti i negozi, le imprese e i servizi che potranno finalmente riaprire, nonostante il Governo abbia deciso di scaglionare la ripartenza in quattro diverse date (27 aprile, 4 maggio, 18 maggio e 1°giugno) soggette a conferma sulla base dell’andamento dei contagi da coronavirus. In realtà, secondo quanto affermato dal Premier Conte nell’informativa alla Camera, se i numeri saranno positivi, il Governo potrebbe decidere di spingere sull’acceleratore delle riaperture.

4 MAGGIO, AL VIA LA FASE 2

Secondo i numeri forniti al Corriere della Sera dal responsabile della task force per la fase 2, Vittorio Colao, saranno 2,7 milioni, più la pubblica amministrazione, i cittadini che torneranno al lavoro dopo due mesi di lockdown in cui alcuni hanno usufruito delle possibilità offerte dal lavoro agile, altri sono invece stati costretti a rimanere fermi, in attesa di poter riprendere la loro occupazione. Altri 1,8 milioni hanno invece ricominciato a lavorare già il 27 aprile. Parliamo dei lavoratori delle imprese del settore manifatturiero, la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export, e di alcune aziende del comparto costruzioni. Tra essi ci sono i dipendenti dei grandi big dell’industria: Fca, che ha riaperto lo stabilimento di Melfi e della Sevel di Atessa, di Brembo, che ha fatto ripartire in maniera graduale gli impianti di Curno, Mapello e Sellero, della Whirlpool a Napoli e della Ducati a Borgo Panigale.

Il 4 maggio a riaprire i battenti saranno le attività attive nei settori dell’edilizia, delle manifatture e delle costruzioni edili. Via libera anche al commercio all’ingrosso collegato a questi comparti, mentre il commercio al dettaglio dovrà attendere il 18 maggio. Come noto, per bar e ristoranti la fase due comincerà il 1°giugno (a meno che l’Esecutivo non decida di anticipare) ma, nell’attesa, da lunedì 4 maggio il Governo ha aperto al servizio di asporto, oltre a quello già attivo in numerose Regioni delle consegne a domicilio. I cittadini, in linea con le nuove regole sugli spostamenti, potranno dunque andare a comprare il cibo e portarlo a casa.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA DA RISPETTARE

Le attività commerciali, le imprese e i servizi che riapriranno il 4 maggio maggio dovranno rispettare i protocolli di sicurezza previsti dal Governo per evitare un nuovo aumento dei contagi da Coronavirus.

Secondo il documento aggiornato lo scorso 24 aprile e firmato dai sindacati, negli spazi comuni sarà obbligatorio utilizzare le mascherine e distanziare le postazioni. Si dovranno sanificare gli ambienti. Ove possibile si dovrà continuare a incoraggiare lo smartworking eraccomandare ferie e congedi. Occorrerà fornire gel e guanti. Le imprese che non rispettano le regole, rischia la sospensione temporanea dell’attività.

Stabilito anche un protocollo sui cantieri. Prima dell’accesso dovrà essere misurata la temperatura. Si dovrà prevedere un presidio sanitario per i cantieri di grandi dimensioni (oltre 250 unità), mentre l’accesso agli spazi comuni (comprese mense e spogliatoi) dovrà essere contingentato. I locali dovranno essere continuamente ventilati, i tempi di sosta ridotti e si dovrà rispettare una distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

Per le aziende dei trasporti e della logistica si stabilisce invece:

distanza di almeno un metro,

sanificazione degli ambienti,

dispenser per il disinfettante.

4 MAGGIO: L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE:

ll decreto del 26 aprile, negli allegati 1 e 2, indica le attività commerciali consentite dal 4 maggio. Le misure sono in vigore fino al 17 maggio. Ecco l’elenco degli esercizi aperti:

Attività commerciali al dettaglio Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per a lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti Servizi alla persona Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse Fonte: Dpcm 26 aprile, allegati 1 e 2

4 MAGGIO: I CODICI ATECO CHE POTRANNO LAVORARE

Di seguito l’elenco, inserito nell’allegato 3 del decreto del 26 aprile, dei codici ateco delle attività e delle imprese che potranno lavorare dal 4 maggio.