21 Invest (Benetton) compra Energreen ed entra nella manutenzione del verde pubblico

Con 150 dipendenti e un fatturato che si attende quest’anno a 70 milioni, l’azienda della famiglia Fraron punta a raddoppiarlo nel prossimi 3 anni.

Il gruppo di investimento europeo 21 Invest guidato da Alessandro Benetton ha acquisito il controllo di Energreen, azienda vicentina della famiglia Fraron che produce grandi macchine per la tutela professionale del verde.

Nata alla fine degli anni ’90 dall’idea dei fratelli Lino e Ivo, Energreen si trova ora alla seconda generazione famigliare con Daniele, con 150 dipendenti e un fatturato che si attende quest’anno a 70 milioni, ma con la prospettiva di raddoppiarlo nel prossimi 3 anni.

“L’ambiziosa strategia di crescita futura di lungo termine prevede un raddoppio del volume d’affari grazie all’espansione internazionale, in particolare del mercato americano, e sarà volta alla creazione del leader del settore a livello mondale” dice una nota della società.

21 Invest raddoppia e acquista anche l’altra azienda Fraron

Contestualmente a questa operazione, un’altra controllata di 21 Invest, la friulana Aussafer, ha acquisto l’altra azienda della famiglia Fraron, la veneta Laserjet, che invece si occupa di lavorazione dei metalli ad alta tecnologia.

Le grandi macchine di Energreen, che comprendono semoventi che operano sugli argini dei fiumi o lungo le strade, veicoli robotizzati a controllo remoto per raggiungere terreni di particolare pendenza oltre a macchine con braccio telescopico che da sole coprono più del 50% del fatturato, vengono vendute in Italia per circa il 30%, mentre il 70% del fatturato viene realizzato all’estero, in particolare nei Paesi in cui Energreen è presente con una filiale diretta, quali la Francia (che da sola copre circa il 40% del mercato Europeo), la Germania e gli Stati Uniti.

Daniele Fraron sarà amministratore delegato

“La tecnologia di Energreen è al servizio dell’ambiente e rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire i fattori di rischio idrogeologico e garantire un’efficace tutela del territorio” dice una nota. La produzione ha luogo nello stabilimento di recente costruzione in provincia di Vicenza su oltre 20 mila metri quadri, con un’installazione di pannelli fotovoltaici che permette il 30% di autoconsumo.

“In Energreen crediamo fermamente che ogni nuova sfida regali l’opportunità di creare un futuro migliore” dice Daniele Fraron, amministratore delegato nella prossima fase di sviluppo industriale a fianco di 21 Invest. “Come sarà questa sfida a fianco di 21 Invest che ci entusiasma moltissimo e sarà un ulteriore impegno per migliorare la nostra organizzazione. Una visione imprenditoriale condivisa e l’unione delle forze e delle competenze, ci permetterà di realizzare un ambizioso progetto di sviluppo, all’insegna della continuità nel territorio rappresentata dal permanere della famiglia Fraron in azienda”.

“Energreen è una realtà industriale del territorio che vanta già una leaderhip a livello internazionale” commenta Alessandro Benetton, presidente e fondatore di 21 Invest “L’attenzione avuta dalla famiglia Fraron nell’innovare costantemente le tecnologie, e con grande focus sulla sostenibilità ambientale, è un punto di partenza fondamentale per 21 Invest che metterà a disposizione le sue competenze per l’affermazione di Energreen come leader indiscusso del settore a livello mondiale”.

21 Invest è stata assistita per gli aspetti legali e societari da Studio Cappelli RCCD, da KPMG per la financial due diligence, da Roland Berger per la business due diligence, da Studio Spada per gli aspetti fiscali, da Kroll per la ESG due diligence e dello Studio Redaelli & Associati in qualità di financial advisor.

Energreen è stata assistita da Adacta in qualità di financial advisor e da Studio Gianni & Origoni per gli aspetti legali e societari.