Zuckerberg pronto a entrare in EssilorLuxottica: “Sarà la Samsung dell’Europa”. Cosa significa per Meta

Zuckerberg conferma un investimento simbolico del 5% in EssilorLuxottica, consolidando una partnership strategica avviata con i Ray-Ban smart. Le due aziende puntano a innovazioni tecnologiche rivoluzionarie. Intanto arrivano gli occhiali del futuro

Mark Zuckerberg, Ceo di Meta Platforms, ha confermato un imminente investimento in EssilorLuxottica, leader globale nell’occhialeria. Questa mossa, che rappresenta una partecipazione simbolica del 5%, mira a consolidare la cooperazione a lungo termine tra le due aziende, già avviata nel campo degli occhiali smart. In una recente intervista a The Verge, il creatore di Facebook ha dichiarato: “Non sarà un investimento di grande entità, ma simbolico, per dimostrare la nostra fiducia in loro e nella loro capacità di diventare un player tecnologico di rilievo.”

Già nei mesi scorsi si vociferava di un possibile accordo tra Meta ed Essilux, ma ora, con l’investimento confermato, la partnership si appresta a portare nuove evoluzioni tecnologiche nel settore.

Zuckerberg, quel legame tra Meta ed EssilorLuxottica

Il legame tra Meta ed EssilorLuxottica non è una novità. Le due aziende hanno collaborato attivamente allo sviluppo degli occhiali Ray-Ban Meta, un prodotto che combina l’esperienza di EssilorLuxottica nel design di lenti e montature con l’innovazione tecnologica di Meta. Zuckerberg ha elogiato l’azienda italo-francese, affermando: “EssilorLuxottica non è solo leader mondiale nell’occhialeria, ma ha il potenziale per diventare una delle principali aziende tecnologiche a livello globale.”

Il Ceo di Meta ha anche paragonato EssilorLuxottica a Samsung, affermando che il gruppo potrebbe trasformarsi nel motore tecnologico dell’Europa, così come Samsung ha fatto per la Corea del Sud. Un paragone ambizioso, che sottolinea l’importanza strategica della partnership per entrambe le aziende.

Obiettivi condivisi: occhiali smart e nuove tecnologie

EssilorLuxottica e Meta condividono una visione comune: lo sviluppo di nuove tecnologie che combinano moda e innovazione. Il Ceo di Meta ha sottolineato come le due aziende lavorino a stretto contatto per creare una cultura condivisa, in cui l’esperienza di EssilorLuxottica nella produzione di occhiali si fonde con le competenze di Meta nel campo dell’elettronica di consumo, intelligenza artificiale e software.

Un aspetto cruciale della collaborazione è l’integrazione delle competenze ottiche e tecnologiche. Meta si affida all’esperienza di EssilorLuxottica nella creazione di lenti leggere e alla moda, mentre il colosso italo-francese apprezza il know-how tecnologico di Meta. “Collaboriamo su tutto, e ci stiamo sforzando di costruire una cultura comune“, ha spiegato Zuckerberg. “Nel tempo, abbiamo imparato a riconoscere e valorizzare le rispettive prospettive.”

Intanto i Ray-Ban Meta, continueranno a evolversi. Zuckerberg ha annunciato nuove funzionalità per questi occhiali intelligenti, tra cui la capacità di ricordare immagini e informazioni e la traduzione in tempo reale tra diverse lingue. Questi miglioramenti rendono i Ray-Ban Meta sempre più competitivi sul mercato, conquistando soprattutto il pubblico degli influencer, che li utilizza per creare contenuti interattivi e innovativi.

Secondo stime recenti, Meta ha già venduto circa un milione di pezzi di questi occhiali, dimostrando che la domanda di dispositivi indossabili intelligenti è in continua crescita. Anche se Meta ha investito molto nel metaverso, i Ray-Ban Meta sono diventati un successo inaspettato, contribuendo a consolidare la posizione dell’azienda nel settore dei dispositivi indossabili.

Meta presenta Orion: il futuro degli occhiali in realtà aumentata

Durante la conferenza Meta Connect 2024, Zuckerberg ha presentato Orion, il primo prototipo di occhiali olografici a realtà aumentata sviluppati da Meta. Questo dispositivo rappresenta una vera rivoluzione: gli Orion AR sono in grado di sovrapporre immagini e testi al mondo reale, creando un’esperienza immersiva e interattiva.

Gli occhiali, che somigliano esteticamente a un paio di Ray-Ban con montature spesse, utilizzano una combinazione di comandi vocali, tracciamento oculare e movimenti delle mani per interagire con il mondo circostante. “Orion è un assaggio di un futuro eccitante“, ha affermato Zuckerberg. Nonostante siano ancora in fase di sviluppo, questi occhiali promettono di trasformare l’interazione con la realtà, portando l’AR su un nuovo livello.

Meta Quest 3S: un visore per la realtà mista

Oltre a Orion, Meta ha presentato anche il nuovo visore Quest 3S, un dispositivo a realtà mista che sarà disponibile a un prezzo competitivo di 299 dollari. Questo visore, che unisce le funzionalità dei modelli precedenti Quest 2 e Quest 3, rappresenta una delle soluzioni più economiche nel mercato dei dispositivi AR/VR.

Il confronto con il Vision Pro di Apple, venduto a 3.499 dollari, evidenzia l’approccio di Meta, che punta a rendere queste tecnologie accessibili a un pubblico più vasto. Il nuovo Quest 3S è pensato non solo per i giocatori, ma anche per utenti professionali, grazie alle sue capacità di realtà mista e alle nuove funzioni di intelligenza artificiale integrate.

Meta, sempre più Intelligenza artificiale

Un’altra grande novità di Meta Connect è stata l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi Ray-Ban e nei visori Quest. Meta ha annunciato una collaborazione con attori famosi come Awkwafina, John Cena e Judi Dench, che presteranno le loro voci all’assistente AI dell’azienda. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza utente.

Gli utenti potranno interagire con questi assistenti vocali, che saranno in grado di rispondere a domande, fornire consigli e persino ricordare appuntamenti. Zuckerberg ha dichiarato che l’obiettivo di Meta è rendere l’intelligenza artificiale il principale assistente vocale entro la fine dell’anno, puntando a superare la concorrenza di altre piattaforme come ChatGPT.