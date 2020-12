Zoom regina di ricavi e di Borsa grazie al Covid

Nel terzo trimestre i ricavi della società californiana sono quadruplicati arrivando a 772,2 milioni, in forte crescita anche gli utili – Da inizio anno il titolo ha guadagnato oltre il 580%

Non si ferma la corsa di Zoom, vera e propria regina di ricavi e di Borsa di questo 2020. Iniziato con l’avvio della pandemia di Covid-19, il rally della società che distribuisce la celeberrima app per le videochiamate appare quasi inarrestabile, almeno finché il mondo intero non tornerà alla normalità. L’emergenza coronavirus ha infatti costretto milioni di persone a restare chiuse in casa, a lavorare in smart working e a studiare a distanza utilizzando le piattaforme di videoconferenza sia per le riunioni ufficiali e le lezioni che per restare in contatto con i propri affetti. E già dalla prima ondata gli utenti non hanno avuto dubbi: è Zoom la migliore app da utilizzare per questi scopi.

A confermare il trend sono arrivati i dati del terzo trimestre, chiuso con ricavi quadruplicati e utili in forte rialzo. Nel dettaglio, nei tre mesi conclusi il 31 ottobre, Zoom ha registrato ricavi pari a 777,2 milioni di dollari, in salita del 367% su base annua. Un risultato addirittura migliore rispetto al trimestre precedente, quando il fatturato era arrivato a quota 663,5 milioni in rialzo del 355% anno su anno.

Crescono anche gli utili, saliti a quota 192,2 milioni di dollari dai 186 milioni del secondo trimestre 2020, mentre il flusso di cassa è pari a 1,9 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda gli ultimi tre mesi del 2020, le stime sono ancora in rialzo. Nel dettaglio, la società prevede ricavi compresi tra 806 e 811 milioni di dollari e utili tra i 243 e i 248 milioni.

La crescita finanziaria della società si rispecchia anche sulla performance in Borsa, dove il titolo vale ormai 478 dollari per azione, mentre la capitalizzazione ha superato i 136 miliardi di dollari. In sede di Ipo, avvenuta nell’aprile del 2019, la valutazione della società era pari a 9 miliardi di dollari. Volendo fare un rapido calcolo in percentuale, dal giorno della quotazione le azioni hanno guadagnato oltre 1.200%, mentre da inizio anno il rialzo è di oltre il 580%.