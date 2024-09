WhatsApp potenzia la privacy con username, Pin e la nuova funzione “Privacy Checkup”. Ecco cos’è

WhatsApp sta per lanciare importanti aggiornamenti: l’introduzione degli username e del Pin per una maggiore protezione della privacy, e la nuova funzione “Privacy Checkup”

WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e parte del gruppo Meta, sta per introdurre nuove funzionalità per potenziare la sicurezza e la privacy degli utenti. Tra le novità ci sono gli username e i Pin, insieme alla funzione “Privacy Checkup”. Questi aggiornamenti mirano a rendere l’app più sicura e moderna, migliorando l’esperienza utente e mantenendo la piattaforma all’avanguardia nella protezione dei dati personali.

WhatsApp: arrivano Username e Pin

WhatsApp sta per implementare un sistema di username, simile a quello già adottato da altre piattaforme come Telegram. Un aggiornamento che consentirà agli utenti di registrarsi utilizzando un username anziché il numero di telefono. Perché questo è importante? L’uso di un username permette di mantenere il numero di telefono privato e di limitarne la condivisione solo con persone selezionate. Una misura particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp per scopi professionali, per chi vende e scambia oggetti online, o per chi desidera contattare qualcuno solo per una volta, come per organizzare un viaggio o un appuntamento. Inoltre, riduce il rischio di ricevere spam e conversazioni indesiderate, proteggendo meglio la privacy dell’utente.

In aggiunta all’username, WhatsApp introdurrà anche un sistema di sicurezza basato su un codice Pin. Gli utenti dovranno impostare un codice di quattro o sei cifre che sarà richiesto a chi desidera avviare una conversazione con loro senza essere nella loro lista contatti.

Il Pin servirà a impedire che sconosciuti o malintenzionati possano inviare messaggi senza il consenso dell’utente. Un ulteriore strumento di protezione contro le truffe e gli abusi che sfruttano la piattaforma di messaggistica.

Cos’è e come funziona il Privacy Checkup

Il “Privacy Checkup”, invece, è una nuova funzione di WhatsApp progettata per semplificare la gestione delle impostazioni di privacy. Attualmente, è in fase di test per alcuni utenti Android e presto sarà disponibile anche per iOS.

L’obiettivo di questa nuova funzionalità è quella di guidare gli utenti nella configurazione delle impostazioni di sicurezza e privacy, permettendo una gestione più semplice e dettagliata delle informazioni personali e delle opzioni di visibilità. Per accedere al Privacy Checkup, gli utenti dovranno aprire le impostazioni di WhatsApp e selezionare la nuova sezione dedicata. Sono quattro le aree principali:

Scegliere chi può contattarti: decidere chi può inviarti messaggi e chi no

Controllare le tue informazioni personali: gestire quali informazioni personali sono visibili ad altri utenti

Aggiungere più privacy alle tue chat: modificare le impostazioni per le chat di gruppo e le conversazioni individuali

Proteggere di più il tuo account: rafforzare la sicurezza dell’account attraverso ulteriori opzioni di protezione

Quando arriverà Privacy Checkup

Attualmente, il Privacy Checkup è in fase di test per un numero limitato di utenti Android. Non ci sono informazioni definitive sulle tempistiche per il rilascio completo, ma è previsto che sarà esteso anche agli utenti iOS nel prossimo futuro.

Le nuove funzioni, inclusi username, Pin e Privacy Checkup, saranno probabilmente disponibili nei prossimi aggiornamenti dell’app.