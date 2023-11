Warren Buffett: il 99% del patrimonio in beneficenza. Ecco il testamento dell’Oracolo di Omaha

“Io e o miei figli abbiamo la convinzione che la ricchezza dinastica non sia desiderabile. Il capitalismo ha fatto e continua a fare miracoli”.

“A 93 anni mi sento bene, ma mi rendo perfettamente conto che sto giocando i tempi supplementari”. Ad ammetterlo con l’estrema lucidità che da sempre lo contraddistingue è Warren Buffett, in una lettera scritta agli azioni di Berkshire Hathaway, di cui nonostante l’età è ancora presidente e amministratore delegato.

Buffett: “Il 99% del mio patrimonio in beneficenza”

Nella nota, Buffett annuncia che i suoi tre figli, che hanno tra i 65 e i 70 anni, saranno i suoi esecutori testamentari, ma soprattutto i fiduciari di un fondo di beneficenza al quale andrà oltre il 99% del suo patrimonio. Questo quanto prevede il suo testamento. Il trust “si autoliquiderà dopo una decina d’anni e opererà con un personale ridotto”, ha sottolineato Buffett. Di che cifra stiamo parlando? Secondo l’ultima classifica di Bloomberg il suo patrimonio ammonta a circa 121 miliardi di dollari.

Sia i figli che Buffett, recita la lettera, “hanno la convinzione comune che la ricchezza dinastica, sebbene legale e comune in gran parte del mondo, compresi gli Stati Uniti, non sia desiderabile. Inoltre, abbiamo avuto molte occasioni di osservare che essere ricchi non rende né saggi, né malvagi. Siamo anche d’accordo sul fatto che il capitalismo – qualunque siano le sue debolezze, comprese le enormi disparità di ricchezza e influenza politica che offre in modo un po’ capriccioso ai suoi cittadini – ha fatto miracoli e continua a fare miracoli”.

“Dopo la mia morte, la disposizione dei miei beni sarà un libro aperto, nessun trust “fantasioso” o entità straniere per evitare il controllo pubblico, ma piuttosto un semplice testamento disponibile per l’ispezione presso il tribunale della contea di Douglas”, ha continuato l’oracolo di Omaha.

Berkshire Hathaway: sarà Greg Abel il successore di Buffett

Sarà l’attuale vicepresidente Greg Abel, a capo delle attività non assicurative della compagnia, il probabile successore di Warren Buffett alla guida di Berkshire Hathaway.

Nello stesso documento, inviato nel giorno del Ringraziamento, Buffett ha fatto inoltre sapere di aver convertito 1.600 azioni A in 2.400.000 azioni B per donarle a quattro fondazioni di famiglia. Un annuncio arrivato nel giorno del Ringraziamento. “Ho molto di cui essere grato – sottolinea l’investitore prima di concludere -, “e tutti i miei partners in ownership di Berkshire, auguro a voi e alle vostre famiglie il meglio della salute e della felicità”.