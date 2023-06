Wagner in Russia: cosa ne pensano i giornali esteri

Cosa significa il tentato colpo di stato di sabato in Russia? Esperti di tutto il mondo analizzano la situazione per capire quale sia il futuro della federazione russa

Il futuro della Russia e della leadership di Putin dopo la scossa del tentato golpe di sabato scorso continua a tenere banco sulle principali testate internazionali. In particolare su Atlantic Council vengono publicate diverse analisi di esperti. Ne riportiamo qui alcune:

Le similitudini con il passato della Russia

Daniel Fried, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia, si esprime della questione cercando di associarla ad eventi del passato. Cosa significa la rapida e apparentemente conclusa rivolta di Prigozhin per Putin e per la guerra della Russia contro l’Ucraina? È stato un momento simile alla vittoria di Lenin nel 1917 o un fallimento miserabile come il tentato colpo di stato contro l’ultimo leader sovietico Mikhail Gorbachev nell’agosto 1991?

In termini di forze disponibili, Prigozhin aveva scarse possibilità. Putin comanda l’esercito regolare russo, l’aeronautica, la Guardia Nazionale e altri gruppi armati teoricamente sotto il comando del governo. Ma anche lo zar Nicola II aveva una preponderanza di forze quando cadde nel febbraio 1917; lo stesso valeva per il governo provvisorio quando cadde nelle mani dei bolscevichi di Lenin nel novembre 1917. Il problema che lo zar e il leader del governo provvisorio, Alexander Kerensky, affrontarono non era la disponibilità di forze in teoria, ma di forze in pratica. Il regime Zarista era decrepito, svuotato da molte cose, ma soprattutto dal fallimento nella prima guerra mondiale. Il governo di Kerensky proseguì quella guerra e fallì anche lui. Al momento del loro rovesciamento, lo Zar e Kerensky avevano perso la fiducia della società russa e ampie porzioni dello stato che nominalmente comandavano.Questo era il problema di Putin: Prigozhin ha organizzato una rivolta in protesta contro un’altra guerra russa fallimentare, la guerra di Putin contro l’Ucraina.

E ora Prigozhin ha annunciato che sta ritirando le sue forze poco prima di Mosca. Sembra aver raggiunto qualche tipo di accordo.Ma un accordo con chi e per cosa? Questo accordo include un cambio nella leadership militare russa che stava conducendo la guerra russo-ucraina lanciata da Putin? Prigozhin ha attaccato il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo dello stato maggiore Valery Gerasimov per i loro fallimenti in Ucraina. Ma perché Putin dovrebbe cedere alla pressione accettando tali richieste? Cosa fa questo all’autorità di Putin? In ogni caso, è la guerra di Putin.

Qualunque siano gli accordi ottenuti da Prigozhin, l’autorità di Putin è diminuita, come accadde a Gorbachev dopo che Boris Yeltsin sconfisse il tentativo di colpo di stato del 1991. E questo è peggio: nel 1991 il colpo di stato fallì. Ma Prigozhin sembra aver ottenuto qualcosa. La guerra della Russia contro l’Ucraina non sta andando bene e l’attacco di Prigozhin a questa guerra, definendola ingiustificata e guidata in modo incompetente, è ora più forte che mai. Potrebbe non essere un momento del 1917 per la Russia, anche se il fallimento sembra sempre più vicino per Putin.

Cosa significa la ribellione di Wagner per la Bielorussia?

Hanna Liubakova, una giornalista e ricercatrice bielorussa, sostiene che per Lukashenka si tratta di una vittoria a breve termine che potrebbe compromettere la sua posizione a lungo termine in Bielorussia

Questo sabato Lukashenka ha annunciato di aver negoziato con Prigozhin la fine degli spostamenti delle sue truppe mercenarie all’interno della Russia al fine di de-escalare la situazione. Lo stesso Prigozhin ha confermato il ritorno delle colonne di mercenari di Wagner e il loro rientro nei campi militari nei territori ucraini occupati dalla Russia.

Sebbene la posizione di Lukashenka possa essere rafforzata da questa inaspettata mediazione, a lungo termine il suo regime dovrà affrontare le conseguenze dell’insurrezione guidata dal gruppo paramilitare Wagner. La crescente demotivazione e demoralizzazione riguardo alle azioni della Russia potrebbero sollevare preoccupazioni tra la verticale del potere, i militari e le élite all’interno della Bielorussia. Sviluppi così caotici nel paese confinante porteranno a mettere in discussione le politiche e le decisioni di Lukashenka. Con l’autorità di Putin indebolita, il regime di Minsk potrebbe trovarsi con un sostegno ridotto dalla Russia.

Fin dall’inizio dell’invasione a pieno regime, Lukashenka ha dichiarato un’appartenenza incondizionata al Cremlino, permettendo attacchi e utilizzando il territorio bielorusso come campo di addestramento, ignorando la volontà della maggior parte dei bielorussi. Lukashenka ha fatto una scommessa rischiosa sulla vittoria rapida della Russia nella guerra contro l’Ucraina, puntando praticamente tutto su quel risultato. La propaganda filo-regime in Bielorussia ha sostenuto che la Russia fosse incapace di perdere. Tuttavia, questa strategia potrebbe avere conseguenze negative. La ribellione armata di Prigozhin indica una crisi politica all’interno della Russia e infrange il mito dell’invincibilità e del potere schiacciante della Russia.

Le forze democratiche bielorusse e il reggimento Kalinouski che combattono in Ucraina contro le truppe russe hanno sfruttato questi sviluppi caotici per appellarsi alle élite e ai militari affinché si schierino con loro. Sviatlana Tsikhanouskaya, rivale di Lukashenka nelle contestate elezioni del 2020, ha dichiarato ancora una volta che questa è un’opportunità per liberare la Bielorussia dalla dittatura. L’insurrezione di Wagner diventerà un altro argomento per presentare la Russia come fonte di instabilità e conflitto. Questo risuona tra i bielorussi che vogliono stare lontani dalla guerra contro l’Ucraina.

Come può l’Ucraina approfittare della situazione?

John “Buss” Barranco, senior fellow del Corpo dei Marines degli Stati Uniti per il 2021-22. Secondo lui L’Ucraina potrebbe e dovrebbe approfittare della confusione russa

Il Gruppo Wagner sta marciando su Mosca o sta tornando al fronte? Prigozhin sta cercando di organizzare un colpo di Stato, parte di un’operazione sotto falsa bandiera per consentire a Putin di eliminare la sua leadership militare fallimentare? O sta cercando di cambiare la leadership del Ministero della Difesa russo, come afferma, forse per evitare che assorbano la sua milizia privata nell’esercito russo? È impossibile saperlo con certezza, ma sappiamo che gli avvenimenti recenti in Russia non potrebbero capitare in un momento migliore per l’Ucraina.

La migliore possibilità dell’Ucraina per una controffensiva di successo è attaccare in profondità dietro la linea del fronte russo attuale e costringere i russi a ritirarsi dai loro seicento chilometri di posizioni di combattimento a difesa stratificata, per evitare che l’Ucraina li tagli fuori dalle linee di rifornimento. È improbabile che anche i più audaci tra i leader militari ucraini abbiano mai immaginato di lanciare un attacco contro il quartier generale del Distretto Militare Meridionale della Russia a Rostov-on-Don, dove è gestita la guerra russa in Ucraina, ma è esattamente ciò che la ribellione improvvisa del Gruppo Wagner ha causato.

Quali che siano le vere motivazioni di Prigozhin o l’esito della sua rivolta e del suo apparente dietrofront, alcune cose restano chiare: una grande confusione è stata seminata nell’area retrostante russa e la fiducia che i soldati russi di base avevano nei confronti dei loro leader è svanita. Una volta che un esercito perde fiducia nei suoi leader, il morale crolla e la volontà di combattere svanisce. È quasi certo che anche il Gruppo Wagner scomparirà presto, ed era l’unità più efficace che combattesse per i russi in Ucraina, ammettendo che il livello fosse basso. Se verrà assorbito nell’esercito russo o sciolto e i suoi membri assegnati a varie unità in modo frammentario, resta da vedere. Tuttavia, è difficile immaginare che Prigozhin mantenga il suo esercito privato o la sua vita.