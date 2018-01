Voucher digitalizzazione: scatta il nuovo aiuto alle Pmi

Dal 30 gennaio apre lo sportello per richiedere la nuova agevolazione per le Pmi – Previsto un contributo massimo di 10mila euro per coprire fino al 50% delle spese per interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Martedì 30 gennaio apre lo sportello per richiedere i voucher digitalizzazione. Si tratta di un’agevolazione per le Pmi che prevede un contributo massimo di 10mila euro ciascuna per coprire fino al 50% delle spese per interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Il Fondo del Ministero Sviluppo ha una dotazione complessiva di 100 milioni. COSA FINANZIA Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di: migliorare l’efficienza aziendale;

modernizzare l’organizzazione del lavoro mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;

sviluppare soluzioni di e-commerce;

fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. COME SI PRESENTA LA DOMANDA Le domande (con firma digitale) possono essere presentate dalle imprese a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, esclusivamente attraverso la procedura informatica sul sito del ministero dello Sviluppo economico. Per accedere serve la Carta nazionale dei servizi (con tanto di Pin), oltre a una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese. Per chiedere supporto tecnico relativo all’accesso alla procedura informatica e alla compilazione delle istanze si può scrivere a voucherdigitalizzazione.istanzedgiai@mise.gov.it oppure chiamare il numero 06-64892998. COME FUNZIONA Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, il Ministero dello Sviluppo economico adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata. Se l’importo complessivo dei voucher digitalizzazione concessi sarà uguale o superiore al tetto di spesa previsto (100 milioni di euro), il ministero suddividerà delle risorse in proporzione al fabbisogno di ciascuna impresa beneficiaria. L’ordine con cui sono state presentate le domande non conta. Per avere diritto al voucher occorre presentare la richiesta di erogazione entro 30 giorni da quando vengono effettuate le spese. La domanda va inviata sempre tramite la procedura informatica, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa. Dopo aver svolto le verifiche, il ministero deciderà l’importo dei voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.