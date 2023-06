Vodafone trova l’accordo con i cinesi di CK Hutchinson per la fusione della rete mobile nel Regno Unito

Dopo mesi di trattative le due società avrebbero trovato un accordo per fondere le attività in Uk: ecco i dettagli

Vodafone e 3 Uk, controllata di Ck Hutchison, uniranno le loro attività in Gran Bretagna. Dopo mesi di trattative le due società avrebbero trovato un accordo per fondere le attività in Uk con Vodafone che controllerà il 51% della nuova società, mentre il restante 49% sarà in mano ai cinesi di Ck Hutchison. Il closing dell’operazione arriverà entro la fine del 2024. Dopo l’annuncio il titolo di Vodafone sale del 0,68%.

L’amministratore delegato del gruppo Vodafone, Margherita Della Valle, ha dichiarato che l’accordo è “ottimo per i consumatori, ottimo per il Paese e ottimo per la concorrenza”, in quanto incrementerà la copertura nel Paese per i clienti, porterà maggiori investimenti e darà vita al più grande operatore di telefonia mobile del Paese.

L’accordo tra Vodafone e 3 Uk

Vodafone e la controllata di Ck Hutchison si faranno carico rispettivamente di 4,3 miliardi e 1,7 miliardi di sterline di debito. I 6 miliardi complessivi verranno rifinanziati. Inoltre, nel prossimo dieci anni saranno investiti 11 miliardi di sterline per la creazione di “una delle reti 5G autonome più avanzate d’Europa, a pieno sostegno degli obiettivi del Governo del Regno Unito”, riferiscono i due gruppi in una nota congiunta. Alla guida ci sarà l’attuale capo di Vodafone Uk, Ahmed Essam, mentre il cfo di 3 uK, Darren Purkis, assumerà lo stesso ruolo nel nuovo gruppo.

Una situazione simile a quella avvenuta in Italia con la fusione tra Wind e Tre, che ha portato gli operatori da quattro a tre.