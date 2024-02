Villa Certosa è in vendita a 500 milioni: i figli di Silvio Berlusconi mettono sul mercato l’iconica residenza in Sardegna

Il Financial Times ha pubblicato alcune indiscrezioni sulla vendita della storica dimora sarda comprata da Silvio Berlusconi negli anni ‘80. E le altre ville?

Villa Certosa, la lussuosa residenza sarda di Silvio Berlusconi valutata 500 milioni di euro, sarebbe in vendita. A scriverlo è il Financial Times secondo cui i cinque figli dell’ex premier scomparso il 12 giugno 2023 avrebbero ufficialmente deciso di mettere in vendita questa iconica tenuta, affidando la commercializzazione a Dils, consulente immobiliare milanese. Sebbene il ceo Giuseppe Amitrano non abbia rilasciato commenti al quotidiano della City, potenziali acquirenti emiratini, sauditi, indiani e statunitensi sono stati menzionati. Dils contatterà direttamente gli interessati, evitando pubblicità pubblica, e le visite dovrebbero iniziare a febbraio.

Villa Certosa in vendita: perché?

Silvio Berlusconi aveva acquistato la Villa Certosa alla fine degli anni ’80, sottoponendola a una completa ristrutturazione. La proprietà si estende su 110 ettari con 68 camere, accesso diretto al Mar Mediterraneo, diverse piscine, campi da tennis, giardini e un anfiteatro. La villa di Porto Rotondo ha ospitato personaggi del calibro di George W Bush, Tony Blair, José Luis Rodriguez Zapatero e Mirek Topolánek. Più volte c’è stato anche il presidente russo Vladimir Putin.

La decisione di vendere questo gioiello immobiliare, in gran parte sotto la gestione della società Idra, sembrerebbe motivata anche dalla necessità di gestire i costi. Il mantenimento di tutte le ville del portafoglio si è rivelato troppo oneroso, superando i 20 milioni di euro.

E le altre ville?

Tuttavia, alcune proprietà, come la Villa San Martino ad Arcore e il complesso immobiliare di Vimercate, sembrano invece destinate a rimanere in famiglia. La Villa San Martino, dove riposano le ceneri di Silvio Berlusconi e altri membri della famiglia, rimarrà un luogo di riunioni e incontri familiari, seguendo il desiderio del defunto ex premier. Il complesso immobiliare di Vimercate sarà mantenuto dagli eredi per realizzare il piano originale ideato da Silvio Berlusconi per rilanciare la parte privata di Villa Sottocasa, acquistata nel 2020. Così come Villa Campari (a Marina) e Villa Macherio (a Barbara) non saranno messe in vendita.