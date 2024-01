VicenzaOro, al via la 70esima edizione: l’export supera gli 8 miliardi nei primi 9 mesi del 2023

Dal 19 al 23 gennaio la fiera dedicata al gioiello: 1.300 i brand espositori, 570 i buyer attesi

Ha aperto i battenti oggi, venerdì 19 gennaio, l’edizione invernale di VicenzaOro, la fiera dedicata al gioiello, che nel 2024 festeggerà il suo settantesimo anniversario. Fino al 23 gennaio tutte le novità del settore dei preziosi approderanno nella città veneta, rendendo l’evento un appuntamento imperdibile per gli esperti del settore. A dimostrarlo ci sono i numeri: saranno oltre 1.300 i brand espositori, il 40% dei quali provenienti da 37 Paesi, mentre i buyer attesi sono 570 provenienti da 72 Paesi, grazie al supporto della rete degli uffici di ICE Agenzia nel mondo. Tra i più rappresentati: Stati Uniti, UAE, Cina e Francia.

VicenzaOro: l’export del gioiello supera gli 8 miliardi nei 9 mesi del 2023

Proprio nel giorno dell’inaugurazione della 70esima edizione di VicenzaOro sono stati resi noti i dati che arrivati mostrano una solida crescita dell’export. Nei primi 9 mesi del 2023 infatti le esportazioni sono aumentate dell’11,3%, superando quota 8 miliardi di euro e mantenendosi in territorio positivo nonostante il rallentamento registrato nel terzo trimestre 2022. Una frenata ampiamente prevista (+4,2% rispetto al 13,7% del secondo trimestre e al 16,2% del primo).

Questa la fotografia che Federorafi fa del settore (elaborazione Centro Studi Confindustria Moda su dati Istat).

Andando avanti coi dati, secondo lo studio è ancora la Svizzera (15% del totale, con un aumento del 31,2% sullo stesso periodo del 2022) il principale mercato di destinazione, seguita da Stati Uniti (13,4%, +5,3% sul 2022) e Francia (10,2%, con il +15,8 rispetto al 2022). Frenano Germania, Regno Unito, Sud Africa, Canada mentre continua l’emorragia verso la Russia e l’Ucraina (-24,6%).

Sotto il profilo geografico Arezzo, Vicenza e Alessandria con Milano sono i poli dove si concentrano i maggiori flussi in esportazione.

VicenzaOro: cresce anche il fatturato delle imprese

Nei primi nove mesi del 2023 ha registrato una crescita dell’8,1% il dato cumulato del fatturato delle imprese rilevato nell’indagine congiunturale tra gli associati. Dopo l’aumento a due cifre del primo trimestre (+11,3% tendenziale) la crescita ha mostrato però un rallentamento nel secondo e nel terzo (+7,2% aprile-giugno, +5,9% luglio-settembre).

In lieve calo la produttività (-1,8% rispetto allo stesso periodo del 2022), mentre il dato sull’occupazione si conferma positivo ,con 1.336 addetti in più dal dicembre 2022 (+4,1%).

Sale la fiducia degli operatori del settore orafo a fine 2023

Secondo i dati della quinta edizione dell’inchiesta congiunturale realizzata dal Club degli Orafi Italia e Intesa Sanpaolo a fine 2023 ha raggiunto il 44% (dal 39% dell’edizione di giugno) la percentuale degli addetti ai lavori che dichiarano un fatturato in crescita. Valutazioni che trovano conferma anche dalle statistiche ufficiali: l’indice del fatturato Istat nel periodo gennaio-ottobre mostra infatti per l’oreficeria una crescita dell’8,5%, meglio del sistema moda (+3,3%) e del totale manifatturiero (-0,1%).

VicenzaOro: gli eventi correlati

La fiera sarà anche un’occasione per visitare la mostra iconografica che ripercorre i momenti salienti della storia del gioiello. In parallelo si terranno altri due eventi: T.Gold, dedicato alle tecnologie innovative per il settore, e Vo Vintage, aperto al pubblico di appassionati di orologi e preziosi vintage.