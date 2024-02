Viaggiare in treno: per 8 italiani su 10 è il mezzo di trasporto più sostenibile per l’ambiente e la società

Per l’80% degli italiani, il treno è il mezzo di trasporto più sostenibile e contribuisce a migliorare i rating Esg delle aziende. L’indagine di SWG commissionata da Trenitalia

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle decisioni di mobilità, per l’80% degli italiani il treno è il mezzo di trasporto più verde. Un’indagine di SWG, su commissione di Trenitalia (Gruppo Fs), ha rivelato che, oltre a essere rispettoso dell’ambiente, il treno offre benefici tangibili alla collettività.

Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, ha sottolineato come il treno rappresenti una scelta consapevole e green. “Nell’ultimo anno oltre 650 milioni di passeggeri hanno scelto l’intermodalità e hanno viaggiato con il Polo Passeggeri del Gruppo Fs. Di questi, circa 470 milioni hanno scelto Trenitalia per muoversi. I numeri sono positivi e sottolineano la crescente attenzione verso una mobilità green, integrata e intermodale”.

Viaggi in treno: risparmi ambientali e benefici aziendali

Utilizzare il treno non comporta solo benefici ambientali: i 45 milioni di passeggeri che hanno scelto di viaggiare con le Frecce – sottolinea Trenitalia in una nota – hanno contribuito a risparmiare circa 1 miliardo di euro nei costi legati all’assistenza sanitaria, danni ambientali, agricoltura, immobili e biodiversità. Spostarsi in treno invece che in aereo può ridurre le emissioni di CO2 fino a 9 tonnellate all’anno, mentre scegliere il treno al posto dell’auto significa risparmiare 4 tonnellate di CO2.

La sostenibilità si traduce anche in benefici aziendali. Secondo un’analisi di Bloomberg di McKinsey, gli spostamenti in treno migliorano i rating Esg delle imprese, con un risparmio fino al 1% sul costo del capitale. Nel 2023, le 47 mila aziende che hanno scelto Trenitalia hanno evitato l’emissione di 100 mila tonnellate di CO2 rispetto all’auto.

Gruppo Fs: investimenti in sostenibilità per un futuro più green

Il Polo Passeggeri del Gruppo Fs, impegnato in un costante percorso verso la sostenibilità, ha avviato diverse iniziative mirate a ridurre l’impatto ambientale del trasporto ferroviario. Con un investimento di oltre 1 miliardo di euro, l’acquisto di 40 nuovi treni Frecciarossa 1000 dimostra l’impegno verso una flotta più moderna ed efficiente. Il traghettamento con Intercity tra Calabria e Sicilia, utilizzando locomotori alimentati a batterie, rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità nella mobilità regionale.

Inoltre, gli investimenti annuali di 1 miliardo di euro nel trasporto regionale hanno permesso l’arrivo di 248 nuovi convogli a basso impatto ambientale, contribuendo al rinnovamento della flotta complessiva. La ricerca continua di soluzioni di trazione alternative, l’illuminazione a Led, e gli interventi di efficienza energetica testimoniano l’impegno per migliorare le performance ambientali.

Oltre al continuo investimento in treni eco-friendly, la società promuove la mobilità ciclistica, incoraggia la sostenibilità quotidiana con la campagna “Ogni gesto fa la differenza” e mira a produrre energia pulita tramite impianti fotovoltaici sulle officine, con la prospettiva di espanderli da 10 a 24 entro il 2032, indica la volontà di produrre energia pulita e ridurre l’impronta carbonica. Progetti pilota, come l’utilizzo delle acque industriali per il lavaggio dei treni e la promozione di comportamenti sostenibili tra i dipendenti, riflettono una visione integrata di sostenibilità che va oltre la sola operatività ferroviaria.