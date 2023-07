Venture Capital: il fondo Cysero investe 5 milioni di Euro in Oversonic Robotics

Investimento complessivo di 5 milioni di euro. In seguito al closing dell’operazione, Cysero arriva a detenere una minoranza qualificata in Oversonic Robotics Srl, azienda creatrice di RoBee, primo robot umanoide certificato per supportare il lavoro all’interno degli stabilimenti produttivi

Oversonic Robotics insieme al fondo di venture capital Cysero, gestito da AVM Gestioni Sgr, e Kilometro Rosso, hanno annunciato il completamento dell’operazione di ingresso del fondo nella software company italiana specializzata nello sviluppo di sistemi di cognitive computing per la robotica. L’azienda ha creato RoBee, il primo robot umanoide certificato per supportare il lavoro all’interno degli stabilimenti produttivi delle aziende, in linea con la visione dell’industry 5.0. RoBee è in grado di svolgere compiti che potrebbero compromettere la salute fisica e psicofisica delle persone.

Investimento di cinque milioni di euro

L’investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro. Dopo la chiusura dell’operazione, Cysero arriverà a detenere una minoranza qualificata in Oversonic Robotics Srl. Stefano Gallucci, Partner del Fondo Cysero, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Oversonic Robotics insieme a Fabio Puglia e Paolo Denti, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Oversonic, Claudio Bulgarelli, azionista e consigliere, e Marco Icardi, consigliere.

“Abbiamo fortemente voluto basare la nostra avventura imprenditoriale in Italia per dare il nostro contributo a rendere il nostro Paese più attrattivo anche in termini di tecnologia. Il made in Italy che tutto il mondo ci invidia merita di essere valorizzato anche grazie al supporto tecnologico che la robotica umanoide può dare, in particolare nel settore dell’industria meccanica e manifatturiera in generale. Con il supporto di Cysero riusciremo a perseguire ancora con maggior dedizione questo obiettivo. Inoltre con i nostri partner vogliamo contribuire a diffondere nel nostro Paese consapevolezza e cultura sulla robotica “made in Italy” e stiamo lavorando ad un evento di confronto per ragionare sulle sfide che come robotic company ci troviamo ad affrontare in relazione allo scenario italiano ed europeo” hanno dichiarato Fabio Puglia e Paolo Denti, fondatori di Oversonic Robotics.

“Oversonic rappresenta una tappa importante di costruzione del portafoglio del fondo Cysero” sottolinea Giovanna Dossena, CEO di AVM Gestioni “Nel robot umanoide si concentrano e convergono tecnologie diverse e innovative, sia relative a rendere sempre più performante il corpo del robot sia a rendere sempre più interattivo – in modo costruttivo ed efficace – il suo software”.

“Cysero investe in Oversonic Robotics, sostenendo l’innovazione e la tecnologia “made in Italy”. RoBee, il primo robot umanoide certificato per l’industria, offre vantaggi significativi alle aziende, ottimizzando la produttività e garantendo la sicurezza dei lavoratori. Insieme, vogliamo promuovere la cultura della robotica “made in Italy” e a creare un ambiente favorevole all’adozione di soluzioni innovative nell’industria, in vista di nuove opportunità di crescita e trasformazione” ha commentato Stefano Gallucci, key man di Cysero.