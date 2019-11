Venezia, nuovo allarme: allagato il 70% del centro storico

Raggiunto il 15 novembre un picco di 154 centimetri d’acqua a Punta della Salute, Piazza San Marco allagata e chiusa, mezzi pubblici bloccati – Allerta maltempo su tutto il Centro-Nord

Venezia è di nuovo sott’acqua. La tregua è durata solo 24 ore, ma nella mattinata di oggi, 15 novembre, la città è di nuovo preda del maltempo e delle maree.

Secondo l’Ufficio Meteo del Comune, alle 11.35 è stato raggiunto un picco d’acqua di 154 centimetri. Il limite è stato registrato a Punta della Salute, ma l’acqua sta cominciando lentamente a scendere. A Burano la marea è arrivata a 149 centimetri, a Chioggia 146. Il Comune però avverte i cittadini su presunte previsioni di “picchi di marea destituite di fondamento”.

#AcquaAltaVenezia | Girano sui social messaggi allarmistici su presunte previsioni di picchi di marea destituite di fondamento



➡ Informarsi solo su canali ufficiali



➡ L'amministrazione monitorerà l'esistenza di messaggi fake, valutando eventuali denunce per procurato allarme pic.twitter.com/VWrm2ZLa3V — Comune di Venezia (@comunevenezia) November 15, 2019

Grosse difficoltà nel centro storico, l’area centrale della città è allagata per il 70 per cento.

La nuova allerta ha costretto il Comune a fermare la circolazione dei vaporetti in tutta Venezia, tutti i mezzi di trasporto pubblici sono bloccati e le scuole sono rimaste chiuse. Chiusa per disposizione del sindaco Luigi Brugnaro anche Piazza San Marco.

“Sono le 9.20 – dice Brugnaro in un video pubblicato sul proprio profilo di Twitter – e sono ora costretto a far chiudere la piazza per ogni evenienza, in maniera tale di non mettere a rischio l’incolumità delle persone”. Poco prima, in un altro post Brugnaro scriveva: “Un’altra giornata di allerta per Venezia. Il vento di scirocco continua a soffiare. Vi invito a evitare gli spostamenti e a tenervi aggiornati sul livello dell’acqua con il @ICPSMVenezia”.

#AcquaAlta ⚠️ Ho dato dispisizione di chiudere Piazza San Marco

⚠️San Marco Square is closed pic.twitter.com/ppt0OdpO4t — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 15, 2019

Alberghi sbarrati con turisti chiusi dentro, mentre i negozianti cercano come possono di limitare i danni derivanti dall’acqua alta.

All’indomani della decisione del Governo di stanziare i primi 20 milioni per Venezia, il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà ha fatto sapere di aver nominato Brugnaro commissario per l’emergenza.

“Il sindaco Luigi Brugnaro è stato nominato commissario per l’emergenza e con lui ho fatto un sopralluogo a Venezia. La situazione è complessa ma lo Stato c’è e il Governo è pronto a fare tutto ciò che è necessario per proteggere questa preziosa”. Così in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

Presente a Venezia il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini.

#AcquaAlta #Venezia



Il sindaco @LuigiBrugnaro in sopralluogo con il ministro @dariofrance per le calli della città



💬 Un grazie alle Istituzioni dello Stato per la loro vicinanza e a tutti coloro che stanno lavorando e si prodigano per aiutare la cittadinanza pic.twitter.com/mq0p92n52K — Comune di Venezia (@comunevenezia) November 15, 2019

Nel frattempo la Protezione Civile ha emesso un altro bollettino relativo a condizioni metereologiche avverse. Allerta rossa su alcuni territori del Veneto per la giornata di oggi, ma il maltempo proveniente dall’Atlantico porterà piogge, neve e venti di burrasca su tutte le regioni del Nord e su quelle Centrali. Allerta arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e su Liguria e Toscana.