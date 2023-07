Valentino: Kering compra il 30% per 1,7 miliardi, potrà salire al 100% entro il 2028

Mayhoola, la società del Qatar continuerà ad avere la maggioranza della storica maison italiana, ma Kering avrà intanto la propria rappresentanza in Cda e poi rileverà il controllo

Dall’Italia al Qatar fino a Parigi. Kering ha annunciato di aver acquisito il 30% della storica casa di moda romana Valentino, oggi controllata da Mayhoola for Investments, per 1,7 miliardi di euro, tutti in contanti.

Valentino: Kering potrà salire al 100% entro il 2028

Per il momento, come detto, si tratta solo del 30%, ma l’accordo prevede un’opzione che consentirà a Kering di salire fino al 100% del capitale sociale di Valentino entro il 2028. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2023, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di concorrenza.

L’operazione è parte di una partnership strategica più ampia tra Kering e Mayhoola che potrebbe portare il fondo qatarino a diventare un azionista di Kering.

Nelle intenzioni di entrambe le parti, l’intesa sosterrà ulteriormente la strategia di elevazione del marchio attuata dall’amministratore delegato di Valentino, Jacopo Venturini, sotto la proprietà di Mayhoola, che ha trasformato il marchio in una delle case di lusso più ammirate al mondo. Valentino, infatti, conta oggi su 211 boutique a gestione diretta sparse in giro per il mondo e su un fatturato di 1,4 miliardi di euro.

Sotto il profilo operativo, Kering diventerà azionista della maison e avrà una rappresentanza nel cda, mentre Mayhoola avrà in mano il 70% del capitale.

Pinault: “Proseguiremo il percorso di elevazione del marchio”

“Sono impressionato dall’evoluzione di Valentino sotto la proprietà di Mayhoola e sono molto contento che la società abbia scelto Kering come partner per lo sviluppo di una casa italiana unica che è sinonimo di bellezza ed eleganza», ha commentato il presidente e ceo di Kering François-Henri Pinault. “Sono molto soddisfatto di questo primo passo nella nostra collaborazione con Mayhoola per lo sviluppo di Valentino e per il proseguimento del forte percorso strategico di elevazione del marchio che Jacopo Venturini continuerà a guidare”.

.”Valentino è una delle massime autorità del lusso italiano e siamo molto felici di accogliere Kering come partner strategico per il futuro sviluppo della maison de couture”, ha aggiunto Rachid Mohamed Rachid, ceo di Mayhoola e presidente di Valentino. “Sotto la nostra guida, Valentino ha rafforzato le sue basi come marchio di lusso altamente desiderabile e continueremo a fortificare il marchio nel prossimo capitolo con Kering. Non vediamo l’ora di collaborare anche in altre potenziali opportunità per esplorare investimenti insieme”.

Nell’operazione, Mayhoola for investments è stata assistita da Rothschild & co., JP Morgan, Intesa Sanpaolo e Bonelli Erede, mentre Gianni & Origoni è stato advisor legale di Kering.