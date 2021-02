Vaccino Covid: in arrivo Johnson & Johnson. Ok Ema entro il 15 marzo

L’Fda potrebbe dare il via libera entro il fine settimana al vaccino monodose, poi toccherà all’Ema – Efficacia complessiva al 72%

Arriva un altro vaccino anti-Covid. Il siero Johnson & Johnson sta per essere approvato dall’Fda e dall’Ema e la novità non è di poco poco conto. Non solo perché dopo Pfizer-BionTech, Moderna e Astrazeneca, avremo a disposizione un’altra arma per combattere l’emergenza coronavirus, ma anche perché, rispetto agli altri già in circolazione, il vaccino prodotto da Janssen, azienda farmaceutica del gruppo, ha una caratteristica fondamentale: è monodose. Governi e Regioni non avranno dunque bisogno di programmare due somministrazioni differenti o di tenere in cassaforte le dosi necessarie per il richiamo. Si potrà fare tutto in una volta sola.

Secondo gli ultimi test pubblicati in settimana dall’Fda, il siero è efficace all’85% nel prevenire la malattia grave. Il tasso di efficacia complessivo è invece al 72% in Usa e al 56% in Sudafrica. Il vaccino è basato su vettori virali che impiegano adenovirus che non possono replicarsi e che veicolano i geni del Covid nelle cellule. Altra caratteristica importante: a differenza di quelli prodotti da Pfizer e Moderna, può essere conservato alle normali temperature di refrigerazione per almeno tre mesi.

La Food and Drug Administration americana potrebbe dare il via libera d’emergenza al vaccino monodose di Johnson & Johnson entro il fine settimana. Poi toccherà all’Ema.

Il vaccino “credo sia in dirittura d’arrivo. Nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali Ema” sull’approvazione. Ad annunciarlo è Armando Genazzani, rappresentante italiano nel comitato tecnico Chmp dell’Ema, ai microfoni di ’24Mattino’ su Radio24. L’Italia, tramite l’Unione Europea, ha già prenotato 26 milioni di dosi.