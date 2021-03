Vaccino Astrazeneca: Danimarca prende le distanze

Le autorità sanitarie del Paese scandinavo hanno deciso di sospendere per 14 giorni la somministrazione del vaccino, dopo alcuni casi di trombosi anche se, precisano, non è accertata la connessione tra vaccino e coaguli. Stop anche in Austria, nei Baltici e in Lussemburgo.

La Danimarca sospende per 14 giorni la somministrazione del vaccino anti-Covid di Astrazeneca. Lo ha comunicato l’autorità sanitaria del Paese scandinavo, spiegando che la decisione è stata presa dopo “la segnalazione di casi gravi di coaguli di sangue in persone che sono state vaccinate con il vaccino” della casa farmaceutica anglo-svedese, peraltro già distribuito a tappeto proprio nel Regno Unito e in molti altri Paesi tra cui l’Italia (dove attualmente è il più somministrato). Il National Board of Health ha anche fatto riferimento a un caso di decesso nel Paese, che conta meno di 6 milioni di abitanti e che dall’inizio della pandemia ha già registrato 218.000 casi di contagio, con quasi 2.400 decessi totali.

“Al momento non si può stabilire se esista una connessione tra il vaccino e i coaguli di sangue”, precisa tuttavia la Danish Health and Medicines Authority. La pausa sarà dunque di due settimane, durante le quali le autorità sanitarie effettuerà nuovi test sul vaccino e si riserva di fare nuove valutazioni sul suo utilizzo entro la fine di marzo. Il momentaneo stop ad Astrazeneca ha costretto la Danimarca a rivedere l’intero piano vaccinale, che per ora accantona il vaccino contestato e il cui termine è stato dunque posticipato di un mese, al 15 agosto. La fine della campagna era già stata precedentemente posticipata dal 27 giugno al 18 luglio, a causa dei ritardi nella consegna del vaccino Johnson & Johnson, che tra l’altro non è stato ancora ufficialmente approvato dall’Ema, l’autorità europea.

Proprio una settimana fa la Danimarca, insieme all’Austria (che a sua volta ha deciso lo stop ad Astrazeneca, dopo quello di Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia), si era resa protagonista di uno strappo nei confronti dell’Unione europea, creando un asse indipendente con Israele per la produzione e la distribuzione dei vaccini. Israele per molte settimane è stato il Paese al mondo più veloce ed efficace nel somministrare il siero anti-Covid (ora è stato sorpassato dal Cile), e i benefici di una campagna a tappeto sono già visibili: molte attività hanno ripreso grazie anche al “patentino” da vaccinati, un sistema che Danimarca e Austria, frustrate dalle lentezze europee, starebbero pensando di copiare per riaprire concerti, piscine e palestre.