Uragano Michael, è allarme: 500mila in fuga dalla Florida

L’uragano sta per abbattersi sulle cose della Florida con venti fino a 210 km/h: potrebbe essere il fenomeno più intenso degli ultimi anni, persino più di Katrina nel 2005 – Il governatore Scott: “Le decisioni che voi e la vostra famiglia prenderete nelle prossime ore potranno fare la differenza tra la vita e la morte” – VIDEO.

Desta sempre più preoccupazione l’uragano Michael, che sta per abbattersi sulle coste della Florida sostenuto da venti a 210 km/h e rafforzatosi a livello 4 (su un massimo di 5 livelli possibili), dunque definito “estremamente pericoloso” dagli esperti del Centro nazionale uragani e dalle autorità locali, che hanno già lanciato l’allarme. Il governatore della Florida Rick Scott ha esortato i residenti ad evacuare le aree costiere prima possibile: “Le decisioni che voi e la vostra famiglia prenderete nelle prossime ore potranno fare la differenza tra la vita e la morte”, ha scritto su Twitter. Il collega dell’Alabama, Kay Ivey, ha invece emesso lo stato di emergenza in previsione di massicce interruzioni di corrente, danni e detriti causati dai venti forti. E in Georgia il governatore Nathan Deal ha dichiarato lo stato di emergenza preventiva per 92 contee: “Chiedo a tutti i cittadini di unirsi a me nella preghiera per la sicurezza della nostra gente, e di tutti coloro che sono sulla traiettoria dell’uragano Michael”, ha spiegato.

L’uragano colpirà la Florida nella giornata di oggi, mercoledì 10 ottobre, portando forti venti e piogge intense anche su parte della Georgia e della parte sudorientale dell’Alabama. Al suo passaggio in America Centrale, Michael ha già provocato 13 vittime tra El Salvador, Honduras e Nicaragua. L’occhio di Michael dovrebbe toccare la terraferma intorno alle 20 (ora italiana) e se dovesse essere confermata la categoria 4 sarebbe uno dei più forti ad aver raggiunto la costa negli ultimi anni (sono stati 27 in 166 anni). Per esempio: nel 2005 Katrina arrivò su New Orleans di categoria 3 (anche se poche ore prime era ancora di categoria 5) e Sandy nel 2012 nel New Jersey era di categoria 1.