Upb: la presidente Lilia Cavallari nominata presidente dell’EU IFIs Network 

Una nomina che conferma il livello delle competenze espresse dall’Upb e che cade in un momento di trasformazione importante della governance economica della Ue

La presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) Lilia Cavallari è stata nominata presidente del Network degli Istituti di bilancio indipendenti della UE (EU Independent fiscal institutions, EU IFIs), eletta con voto unanime dei membri.

Cos’è e cosa fa il Network delle EU IFIs

“Il Network sostiene gli sforzi per migliorare e consolidare il quadro europeo delle regole fiscali, aumentando la trasparenza e rafforzando la titolarità nazionale della programmazione di bilancio”, spiega l’Upb in una nota.

Istituito nel 2015, il Network delle EU IFIs è a partecipazione volontaria e rappresenta una piattaforma di incontro, scambio di opinioni e competenze, di condivisione di risorse in aree di interesse comune tra organismi indipendenti di controllo fiscale europei, omologhi dell’UPB.

Chi è Lilia Cavallari

Cavallari, presidente dell’UPB e professore ordinario di Economia presso l’Università Roma Tre, ha esperienze presso la direzione generale della ricerca della Commissione europea e nel comitato consultivo della European Economics and Finance Society, oltre che essere stata visiting professor presso l’Institute for New Economic Thinking dell’Università di Cambridge, l’Istituto di studi internazionali dell’Università di Stoccolma, il Centro per gli studi sull’integrazione europea dell’Università di Bonn e il Centre for economic performance della London School of Economics. Prende il testimone al vertice del Network da Richard van Zwol, presidente del Network dal febbraio 2021 e consigliere di Stato presso il Consiglio dei Paesi Bassi.

“Le trasformazioni in atto nella governance economica europea e le sfide a livello internazionale chiedono oggi maggiore cooperazione tra gli Stati membri e il rafforzamento delle istituzioni che consentono scelte di bilancio consapevoli e una programmazione sostenibile. Assumo il ruolo di presidente del Network dei fiscal council europei guardando alla collaborazione e alle best practices come leve per contribuire alla crescita del Network e alla sua efficacia. Il confronto e le competenze che qui si incontrano rappresentano un supporto fondamentale per sostenere solide politiche di bilancio nella UE” ha dichiarato Lilia Cavallari.