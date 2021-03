Un’opera crittografica di Beeple, venduta per 69.346.250 $ al fondatore di Metapurse

Il prezzo finale dell’asta di oltre 69 milioni di dollari non è stato l’unico record infranto in relazione alla vendita. L’opera d’arte è stata coniata esclusivamente per Christie’s, la prima grande casa d’aste a offrire un’opera puramente digitale con un NFT unico e ad accettare la criptovaluta, in questo caso, Ethereum (Ether). Circa 22 milioni di spettatori si sono sintonizzati su Christies.com per i momenti finali delle offerte.

Metakovan, lo pseudonimo fondatore e finanziatore di Metapurse, il più grande fondo NFT (risorse digitali uniche) al mondo, ha fatto un’offerta e un’acquisizione di grande successo in campo artistico, battendo il record per la NFT dell’opera più costosa mai venduta. Metakovan ha acquisito l’opera d’arte durante un’asta per lotto singolo ospitata dalla casa d’aste Christie’s di 255 anni, che ha aperto le offerte il 25 febbraio e si è conclusa l’11 marzo alle 10:00.

Guillaume Cerutti, CEO di Christie’s, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver riunito due distinte comunità di collezionisti – quella tradizionale e quella digitale – esattamente al momento giusto per gli artisti digitali, per la tecnologia blockchain e per la criptovaluta. Le possibilità per ciò che verrà dopo in questo campo sono stimolanti e non vediamo l’ora di innovazioni più collaborative nel prossimo futuro “.

L’opera d’arte raffigura un collage digitale di 5.000 opere d’arte uniche create dall’artista digitale Mike Winkelman, ora famoso come Beeple, che mostra il cumulo del suo lavoro creando e pubblicando un’opera d’arte ogni giorno consecutivamente per oltre 13 anni e mezzo. Metakovan spiega inoltre l’importanza storica di questa acquisizione: “Quando si pensa a NFT di alto valore, questo sarà piuttosto difficile da battere. Ed ecco perché: rappresenta 13 anni di lavoro quotidiano. Le tecniche sono replicabili e l’abilità è superabile, ma l’unica cosa che non puoi hackerare digitalmente è il tempo. Questo è il gioiello della corona, l’opera d’arte più preziosa per questa generazione. Vale $ 1 miliardo. “

Questo pezzo ora è al terzo posto tra le opere d’arte più preziose mai vendute da un artista vivente, dopo le opere di Jeff Koons e David Hockney.

Twobadour, Steward of Metapurse, ha affermato che questo evento segna un cambiamento nel modo in cui il mondo percepisce la ricchezza, i risultati e l’arte. “Una rinomata casa d’aste, un artista contemporaneo; un capolavoro interamente digitale che vive su una piattaforma finanziaria condivisa su Internet, acquisita da una persona di colore. Questa è certamente storia. Ci auguriamo anche che sia il futuro “.