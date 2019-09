Unicredit: premio per i servizi transazionali in Europa occidentale

Il riconoscimento è arrivato nell’ambito dei Transaction Banking Awards annuali di The Banker

Unicredit ha vinto il premio come miglior fornitore di servizi transazionali in Europa Occidentale. Il riconoscimento è arrivato nell’ambito dei Transaction Banking Awards annuali di The Banker.

Il tema della digitalizzazione è risultato determinante per l’assegnazione del premio. Unicredit ha superato la concorrenza grazie al suo approccio integrato, in cui rientra ad esempio la cooperazione con le fintech su soluzioni specifiche, come lo sconto dinamico, la collaborazione a livello di industry su progetti come i pagamenti istantanei, SWIFT gpi e we.trade, il contemporaneo sviluppo di tecnologie proprietarie, come la piattaforma digitale Trade Finance Gate messa a disposizione dei clienti. La Banca ha investito 1,7 miliardi di euro in sistemi informativi aziendali nell’ambito del piano strategico Transform 2019.