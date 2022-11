Unicredit: nuovo green bond da 500 milioni, ecco le caratteristiche

Si tratta di un green bond senior non preferirei con scadenza quinquennale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Unicredit ha lanciato un green bond senior non preferred con scadenza quinquennale. L’ammontare dell’obbligazione è pari ad almeno 500 milioni di euro.

Le caratteristiche del nuovo green bond Unicredit

Si tratta, come detto, di un’obbligazione verde senior non preferred con scadenza fissata al 15 novembre 2027 e non riscattabile prima di quattro anni. Secondo quanto previsto, Unicredit applicherà un importo equivalente ai proventi netti derivanti dall’emissione dei bondi, in modo specifico per finanziare e/o rifinanziare specifici progetti e attività “green” in linea con determinati criteri di ammissibilitò come delineato nel documento Sustainability Bond Framework della banca guidata da Andrea Orcel.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la guidance è di 315 punti base sopra il tasso mid-swap. Il bond avrà un coupon fisso e annuale. Il rating atteso è di “Baa3” da Moody’s, “Bbb-” da S&P e “Bbb-” da Fitch.

UniCredit Bank agisce come sole global coordinator, mentre Barclays, Bnp Paribas, Hsbc, Morgan Stanley, Santander, Ubs e UniCredit Bank sono joint bookrunners.

Buyback: riacquistato il 3,29% del capitale sociale

L’istituto di piazza Gae Aulenti ha fornito oggi anche un aggiornamento sul programma di buyback lanciato lo scorso 21 settembre. Nel dettaglio. “Alla data del 4 novembre 2022, a partire dall’avvio della seconda tranche del programma di Buy-Back 2021, Unicredit ha acquistato un totale di 66.458.918 azioni, pari al 3,29% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 732.508.679,24 euro”.