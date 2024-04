Unicredit lancia un nuovo bond a 13 anni per il retail. Nei primi due anni rendimento del 9,4%. Poi si aggancia all’Euribor

Per il nuovo bond la soglia minima è di 10.000 euro. Fino al 3 maggio il bond è offerto a 100 sul Mot. La tassazione è del 26%

In questo momento i rendimenti dell’obbligazionario sono ancora piuttosto buoni. Se poi la Bce taglierà, come è nelle attese, i tassi, essi andranno scendendo. Sulla base di questa prospettiva Unicredit ha lanciato oggi una nuova obbligazione che rispecchia questo andamento e mostra due facce: per i primi due anni rendimenti alti, anzi altissimi, poi a scendere di pari passo con i tassi ufficiali.

Il bond offerto dall’istituto di Piazza Gae Aulenti, ha una soglia minima di 10.000 euro e pertanto destinato a una platea retail evoluta.

Nei primi 2 anni rende il 9,4% annuo. Poi cedola variabile indicizzata all’Euribor

Il nuovo titolo, che ha codice Isin IT0005592818, dura 13 anni, con scadenza ad aprile 2037. Nei primi due anni il rendimento è del 9,4%, pagato annualmente. Dal terzo anno in poi il bond offre una cedola lorda variabile pari al tasso Euribor a 3 mesi, con un minimo a zero e un massimo del 9,4%, sempre pagata su base annuale.

Fino al 3 maggio, la quotazione in offerta sul mercato MOT e su Bond-X di Borsa Italiana, sarà pari al prezzo di emissione, cioè il 100% del valore nominale. Si passerà poi al mercato secondario, dove il titolo verrà negoziato secondo le normali logiche di domanda e offerta. Il rendimento del titolo di Unicredit, come quello di tutti i bond aziendali e finanziari, è tassato al 26%, a differenza di quello dei titoli di Stato (italiani e non) sui quali viene applicata un’aliquota del 12,5.

La formula del bond non è certo inedita per la banca di piazza Gae Aulenti, che già a febbraio scorso si era affacciata sul mercato retail con un’obbligazione che rendeva il 7,7% i primi tre anni.

Il mese scorso invece Unicredit Per attirare gli investitori al retail ha escogitato una emissione dotata di cedolone finale. Anche in quel caso il bond ha una durata di 13 anni e i risparmiatori, incasseranno il rendimento indicato in un 4,60% lordo tutto insieme a scadenza.