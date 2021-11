UniCredit: finanziamento da 19 milioni a MBE dalla Bei

Il finanziamento quinquennale aiuterà lo sviluppo strategico della società supportando nuovi investimenti ed il capitale circolante. Con l’obiettivo di rafforzare competitività e presenza internazionale

UniCredit ha concesso un finanziamento pari a 19 milioni di euro al gruppo milanese MBE Worldwide (MBE), società attiva nei settori delle spedizioni, logistica, soluzioni per l’e-commerce, marketing e stampa. Con l’obiettivo di supportarne i piani di crescita, nello specifico le attività a sostegno degli investimenti e del capitale circolante. Il finanziamento è assistito da Garanzia Bei Risk Sharing sul 75% dell’importo e ha una durata di 5 anni.

Nel dettaglio, MBE offre a Pmi e clienti al dettaglio una serie di soluzioni, integrate digitalmente, per spedizioni, logistica, soluzioni per l’e-commerce, marketing e stampa. I Centri, in maggioranza gestiti da imprenditori indipendenti, facilitano le attività di professionisti, piccole e medie aziende e privati attraverso una piattaforma commerciale di facile accesso che fornisce servizi e prodotti personalizzati con un livello distintivo e unico di attenzione al cliente. MBE opera sotto diversi marchi: Mail Boxes Etc. (tranne che in USA e Canada), AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, PACK & SEND e Multicopy. Attualmente, il gruppo milanese conta oltre 2.800 Centri Servizi in 53 paesi che hanno generato nel 2020 un fatturato aggregato pari a 879 milioni euro.





Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit, ha commentato: “Questa operazione vuole contribuire a sostenere gli importanti piani di crescita del Gruppo MBE, al fine di rafforzarne ulteriormente competitività e presenza internazionale. Con soddisfazione supportiamo questa eccellenza italiana, unica a livello mondiale nel settore dei servizi che ha vissuto negli anni un percorso di crescita costante.”.

“Fin dalla partenza del business in Italia nel 1993, MBE è stata capace di crescere grazie all’innovazione nei servizi, l’impegno e la dedizione di tutte le sue persone e una visione chiara ed ambiziosa – ha aggiunto Paolo Fiorelli, presidente e Amministratore delegato di MBE Worldwide -. Con asset come questi possiamo guardare sempre avanti verso nuovi e sfidanti traguardi e questo progetto realizzato con Unicredit darà ulteriore slancio alla nostra crescita e ai futuri investimenti”.