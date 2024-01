Unicredit Factoring: Daniela Ferrari nuovo amministratore delegato

Ferrari ricopriva il ruolo di Head of Americas Multinational Corporates presso la filiale Unicredit di New York

Il consiglio di amministrazione di Unicredit Factoring, società del Gruppo Unicredit specializzata nell’offerta di prodotti e servizi di factoring, ha nominato oggi Daniela Ferrari nel ruolo di amministratore delegato.

Ezio Bassi, presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit Factoring, ha dichiarato: “Desidero dare un caloroso benvenuto a Daniela Ferrari, certo che contribuirà, insieme a tutti i colleghi di UCF, a raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci attendono”.

Chi è Daniela Ferrari

Daniela Ferrari vanta più di 25 anni di esperienza nel corporate banking e recentemente ricopriva il ruolo di Head of Americas Multinational Corporates presso la filiale Unicredit di New York. In precedenza aveva ricoperto vari ruoli senior nelle strutture di corporate e investment banking del gruppo.

Nata a Brindisi, Daniela Ferrari è laureata in Economia e commercio presso l’Università Statale di Bari e ha iniziato la sua carriera professionale in una società di revisione internazionale a Roma per poi proseguire nel settore finanziario in primarie banche d’investimento italiane.