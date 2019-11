Unicredit esce da Mediobanca: la sua quota ceduta sul mercato

Mustier ha lanciato ieri sera un’operazione immediata di vendita a investitori istituzionali della propria partecipazione in Mediobanca che può cambiare gli equilibri nella banca di Piazzetta Cuccia rendendola più contendibile

È una rivoluzione per il capitalismo italiano. Mercoledì 6 novembre Unicredit ha venduto per intero la sua quota in Mediobanca, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding gestita da Bofa Securities Morgan Stanley e Unicredit Corporate & Investment Banking. Il regolamento dell’offerta è previsto in data 11 novembre 2019.

Unicredit, che dall’operazione ricaverà 800 milioni circa, è avvenuta all’interno di una forchetta di prezzo di 10,53-10,78 euro, e consentirà all’istituto gestito da Alberto Nagel di ricavare una cospicua plusvalenza. Il prezzo incorpora uno sconto del 2,3% circa rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Mediobanca preannuncio.

Il numero uno di Unicredit, Jean Pierre Mustier, si è impegnato a non interferire con l’assegnazione delle azioni e a “sostenere le economie reali nei diversi mercati”: il ricavato della cessione sarà infatti reinvestito nello sviluppo delle attività dei clienti.

L’impatto atteso dalla vendita, che sarà contabilizzata nel quarto trimestre, è sostanzialmente neutrale sul CET1 capital ratio di Unicredit. L’istituto presenterà il nuovo piano industriale fra meno di un mese, il 3 dicembre.

Con questa operazione cambiano però gli equilibri sia in Mediobanca – sempre più public company – che in Generali, nel cui capitale Piazzetta Cuccia è primo azionista con il 13%.

In Mediobanca oggi Leonardo Del Vecchio, in attesa di salire oltre il 10%, conta sul 7,54% del capitale (più una quota di titoli rilevati nell’asta di ieri), davanti a Vincent Bolloré, sceso al 6,73%.

In Generali, invece, Del Vecchio può contare sul 4,85% di Delfin, oltre al 13% in pancia a Mediobanca.

A questo punto, perciò, perde qualunque attendibilità l’ipotesi alleanza tra Mustier e il ceo francese di Generali, Philippe Donnet, magari con l’appoggio di Bolloré, per portare in dote Generali ai francesi di Axa.

Di contro, Mediobanca diventa sempre più contendibile. È ancora presto per dire se Del Vecchio vorrà proseguire la scalata nel capitale di Piazzetta Cuccia, ma di certo la cessione della quota di Unicredit apre un buco nel capitale dell’istituto che potrebbe essere riempito da altri investitori italiani o esteri.