UniCredit è istituzione finanziaria innovativa 2021 per l’Osservatorio di AIFln

Il riconoscimento è stato assegnato a UniCredit per la sesta volta nell’ambito del “Premio AIFIn, Financial Innovation – Italian Awards 2021” su quattro i progetti dell’istituto bancario

UniCredit è, per la sesta volta, Istituzione finanziaria innovativa 2021 per l’Osservatorio “Innovazione Finanziaria”, promosso da AIFIn, il principale think tank italiano indipendente che sviluppa la cultura dell’innovazione nel settore bancario e da MarketLab – Financial Marketing & Research, che dal 2006 rileva i principali trend sull’innovazione finanziaria e i casi di innovazione più interessanti.

La consegna dei premi si è svolta in modo virtuale, durante il Convegno Financial Innovation Day che si è tenuto online martedì 1° marzo, sulla piattaforma Gotowebinar.

UniCredit, oltre a essere Istituzione finanziaria innovativa 2021, si è classificata:

Al primo posto nella categoria Prodotti/Servizi di credito con “Prestito Personale per non clienti con valutazione ed erogazione immediata”, che prevede: una valutazione creditizia automatizzata, l’identificazione del richiedente completamente a distanza con SPID o videoselfie e l’erogazione istantanea;

Al primo posto nella categoria Operations & IT con “Piattaforma IT Aperta PIR Alternative”, che permette di costruire un portafoglio diversificato per strategia e gestore di strumenti alternativi compatibili con la normativa PIR Alternative;

Al primo posto nella categoria Nuovi Servizi con “PNRR- Piano Transizione 4.0”, che supporta le Piccole e Medie Imprese Italiane nel loro processo di transizione 4.0 e digitalizzazione dei processi cogliendo la finestra di opportunità offerta dal PNRR;

Al primo posto nella categoria Marketing e Comunicazione con “BEST4 Digital”, il programma dedicato ai dipendenti della rete commerciale italiana di UniCredit che ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale e migliorare competenze e conoscenze sui prodotti e servizi digitali della banca, anche attraverso molteplici iniziative di comunicazione, change management e formazione;