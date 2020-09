Unicredit e Bei, 200 milioni per le Pmi e Midcap

Nuova linea di credito per stimolare la ripresa e venire incontro alle esigenze di artigiani, commercianti, imprenditori e agricoltori dopo il Covid-19 . Criteri straordinari per favorire i finanziamenti

Più credito alle imprese da Unicredit e Bei (Banca europea per gli investimenti). Le due istituzioni hanno annunciato un accordo che mette a disposizione nuove risorse per stimolare la ripresa dell’economia colpita dagli effetti della pandemia.

L’intesa rende disponibili 200 milioni di euro “dedicati a Pmi (imprese fino a 250 dipendenti) e Midcap (fino a 3 mila dipendenti)” precisa la nota congiunta dei due gruppi.

La nuova linea di credito, finalizzata a fronteggiare l’emergenza in corso, prevede sia il finanziamento di nuovi progetti d’investimento, con durata massima di cinque anni, che la copertura del fabbisogno di capitale circolante, in considerazione della fase eccezionale che il tessuto economico italiano sta vivendo.

Gli interventi sono destinati ad aziende localizzate in tutta Italia e attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi.

I fondi BEI potranno essere utilizzati per il finanziamento di progetti che abbiano un costo individuale massimo di 25 milioni di euro e potranno coprire il 100% del finanziamento per un importo non superiore a 12,5 milioni di euro per ciascun progetto.

BEI e UniCredit hanno concordato per questa linea di credito criteri di ammissibilità straordinari a favore delle imprese

“In particolare spiega il comunicato – è ammissibile Il finanziamento del capitale circolante, comprese le retribuzioni, gli oneri fiscali, i contributi previdenziali, le spese amministrative e altri costi operativi nonché le linee di credito multifunzionali, anche se si tratta di proroga o rinnovo di prestiti di capitale circolante. Rimangono escluse le sole operazioni puramente finanziarie e/o immobiliari”.

La linea di credito si integra con le misure agevolative del Decreto Liquidità, prevedendo la possibilità di abbinare ai fondi BEI anche la garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI o di SACE (società assicurativo-finanziaria a partecipazione pubblica specializzata nel sostegno a export e internazionalizzazione), con evidenti benefici in termini di pricing finale dei prestiti.

Negli ultimi cinque anni le risorse BEI che UniCredit ha destinato alle imprese in Italia ammontano a circa cinque miliardi, con più di 4.000 progetti finanziati.